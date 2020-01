EN DIRECTO | La comparecencia de Fina Santiago por los casos de explotación sexual de menores

«Las niñas menores no se prostituyen porque sí, cuando hay un trato sexual con una menor es una explotación sexual. Y eso son actos que se tienen que actuar con medidas policiales y judiciales. Si no hubiera demanda no habría explotación, hay que focalizar el tema en la demanda de estas situaciones y no focalizarlo en los menores», ha dicho Campomar.

«La protección de los menores no sólo depende de la administración». Ha concluido, pidiendo a la consellera datos sobre si los casos de fuga de 2017 fueron considerados de alto riesgo y cómo valora la consellera el número de casos que últimamente salen a la luz pública.