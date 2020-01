El TSJB sentencia que 335 médicos interinos cobren el plus de carrera profesional

El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJB) ha confirmado que 335 médicos interinos de Baleares deberán cobrar el plus de carrera profesional con los mismos derechos que los funcionarios. Se trata de un complemento que va de los 250 a los 1.000 euros mensuales en función de los años de carrera de los profesionales.

El tribunal confirma una sentencia previa en el mismo sentido después de que el Govern presentara un recurso de apelación en contra del primer acuerdo. La decisión del tribunal obliga al Govern a pagar este complemento con efecto retroactivo. Según los cálculos realizados por el Sindicato Médico de Balears (Simebal), el Govern deberá abonar atrasos más intereses que van de los 5.148 euros a los 30.200 euros en función de los años que lleven de interinos estos profesionales.

La sentencia abre la puerta a que además cobren este plus otros 330 profesionales que también presentaron esta demanda contra el Govern en una segunda fase. En estos momentos, el IB-Salut tiene contratados a cerca de 900 médicos interinos que ahora podrán reclamar el pago de este complemento.

Sin recurso

El Sindicato Médico espera que el Govern no presente un recurso ante el Tribunal Supremo por varias razones. Por un lado, ya hay jurisprudencia del Supremo que confirma el pago de este plus a los empleados no fijos de las administraciones. Por otro lado, el Govern no ha recurrido una sentencia similar del TSJIB que afectó al colectivo de enfermeras y que también les da derecho al cobre de este complemento.

El pago de estos pluses en el sector de la sanidad posibilita que también lo reclamen los trabajadores interinos de servicios generales del Govern, que representan el 37 por ciento de los empleados totales de este departamento.

El quebranto económico para el Ejecutivo puede ser importante si se tiene en cuenta que el plus de la carrera profesional supone un desembolso anual cercano a los 140 millones, a los que ahora se sumará lo pagado a los interinos.