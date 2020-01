El Congreso recupera la ley balear que elimina el aforamiento de los políticos

La nueva legislatura tras la constitución de las Cortes se inicia con novedades para Baleares ya que el Congreso ha comunicado que retomará los seis proyectos de ley que presentó el Parlament en el anterior periodo. El de mayor calado político es el relativo a la propuesta de supresión de los aforamientos para los 59 diputados de las Islas.

El Congreso aceptó tramitar la propuesta presentada por el Parlament balear para que los diputados sospechosos se cometer algún delito sean juzgados por los tribunales ordinarios y no por el Tribunal Superior de Justicia, como sucede ahora. La Cámara Alta la aceptó a trámite, pero quedó en suspenso como consecuencia de la disolución de las Cortes.

Comunidades

Todas las propuestas legislativas que presentan el Gobierno o los partidos con representación en el Congreso decaen si no son aprobadas en la legislatura en la que se presentaron. Esta norma no rige para las propuestas que presentan las comunidades autónomas: aunque no haya finalizado su tramitación, se recuperan en el siguiente mandato por respeto institucional al territorio que lo presenta, como es el caso de Baleares.

Basado en este respeto, la recién elegida presidenta del Congreso, Meritxel Batet, acaba de enviar un escrito al Parlament balear en el que le informa de que comienza de nueva la tramitación de los proyectos presentados por las Islas.

Prospecciones

Además de la supresión de los aforamientos de los diputados de Baleares, otra propuesta que tramitarán las Cortes tiene que ver con la petición para que el Gobierno prohíba las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, un asunto que levantó una enorme polémica durante la legislatura de José Ramón Bauzá y que ahora está congelado ya que el nuevo Gobierno se opone a este tipo de proyectos.

También se recupera la tramitación de dos proyectos presentados por Baleares relativos a la modificación del REB y uno más que tiene que ver con el periodo de rebajas.