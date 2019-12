Més apoya el pago de dietas a cargos del Govern, pero no a foráneos

El portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha anunciado este lunes que su formación votará a favor de la enmienda presentada por MÉS per Menorca en la que se pide que sólo se paguen dietas y pernoctaciones a altos cargos baleares del Govern y no a los foráneos.

En cuánto a la enmienda que presentará Podemos en la sesión parlamentaria de esta semana, para que el complemento de insularidad que reciben los políticos foráneos pase de 22.000 a 12.000 euros anuales, Ensenyat ha asegurado que «este es otro debate, otro tema» y que la formación ecosoberanista «no entrará en este debate».

En relación a la aprobación de los presupuestos del Govern para 2020, Ensenyat ha hablado de «la necesidad de revisar la financiación que recibe Baleares» para poder ejecutar «unos presupuestos efectivos». «Baleares aporta mucho al Gobierno estatal y recibe muy poco», ha puntualizado el dirigente.

Además, ha opinado que los presupuestos promovidos por el Ejecutivo balear hayan aumentado la inversión en sanidad, servicios sociales y educación y hayan logrado dotación para la Oficina de Derechos.