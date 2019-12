Los niños de 12 años ya disponen de la nueva vacuna de la meningitis

Los niños nacidos en 2007, que este año han cumplido 12 años, ya se pueden vacunar con la versión actualizada y completa de la meningitis. Aquellos que ya se habían vacunado de meningitis en este ejercicio deben repetir el proceso inmunológico con la nueva dosis pero hay que esperar un intervalo de un mes.

Salut Pública ha adquirido 10.600 dosis para los nacidos en 2007, que durante esta semana se están suministrando a los diferentes centros de Atención Primaria. Los profesionales sanitarios ya tienen la indicación de que hay que utilizare la actualización de la vacuna conjugada tetravalente contra al meningococo de los grupos A C W e Y, en sustitución de la que existía hasta ahora, únicamente para la meningitis C.

Hasta ahora en los centros de salud se ha seguido vacunando a los niños de 12 años con normalidad mientras que no se tuviera la nueva dosis para las cuatro cepas, como se acordó con el colectivo de pediatras el pasado abril.

Como el acuerdo marco de compra de la vacuna con el Ministerio se iba retardando, la conselleria decidió ir por su cuenta lo que explica el retraso en el suministro que estaba previsto para el mes de octubre, aunque siempre se habló del último trimestre del año en términos genéricos.

El actual calendario de vacunación para la meningitis se mantiene como hasta ahora e incluye una dosis contra la cepa C a los 4 meses y otra a los 12 meses. El cambio establecido por el Ministerio es en el recordatorio de los 12 años que pasa de proteger sólo de la cepa C, a ser tetravalente e inmunizar ante las cepas A C W e Y. El nombre comercial de la vacuna es Nimenrix.

Si bien es ésta la recomendación oficial del Comité Asesor de Vacunas, los pediatras consideran que la dosis tetravalente, debe suministrarse ya a los menores de 12 meses. De hecho la compra de Nimenrix en las farmacias se ha disparado en Baleares desde el año pasado.

Los nacidos de 2001 a 2006 repetirán el recordatorio

Durante los años 2020 y 2021, Salut requerirá a los adolescentes nacidos entre 2001 y 2006 para repetir la última inyección que se pusieron contra el meningococo con una campaña de captación. A los nacidos en 2008 ya se les suministrará la vacuna que toca.