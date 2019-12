Armengol reivindica «más sanidad e investigación» y una «mejor educación» en el Día del Sida

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha reivindicado «más sanidad e investigación» y una «mejor educación» en el Día Mundial del Sida, que se celebra este día 1 de diciembre.

Según ha señalado Armengol este domingo en su perfil oficial de Twitter, «más sanidad e investigación para mejorar los diagnósticos y los tratamientos». Al mismo tiempo, ha exigido una «mejor educación para avanzar en prevención y desterrar el estigma».

El #DiaMundialDelSida recordam als qui no hi són i als qui segueixen lluitant. Més sanitat i recerca per millorar diagnòstics i tractaments. Millor educació per avançar en prevenció i desterrar l'estigma. Entre tots, garantim els seus drets i construïm un món més just i tolerant. pic.twitter.com/1Kt9sJK7m7