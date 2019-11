PP, Cs y Vox critican el anteproyecto de ley educativa y apuestan por la libre elección de la lengua

Los partidos PP, Ciudadanos y Vox han criticado el anteproyecto de ley educativa de Baleares, presentado por el conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, junto a su equipo este miércoles en la Conselleria y asimismo, han manifestado su apuesta por la libre elección de la lengua.

En concreto, la portavoz parlamentaria popular adjunta en el Parlament, Núria Riera, ha criticado que su formación «se ha enterado por la prensa» y ha dicho que el anteproyecto está consensuado «solamente con sus socios».

El PP apuesta por la libre elección de la lengua en las primeras etapas para luego «ir incorporando el resto», ha argumentado la exconsellera de Eduación en el Govern, Núria Riera. «El PP se comprometió al equilibrio de las dos lenguas. Las dos lenguas oficiales deben conocerse», ha defendido.

Por su parte, desde Vox han apuntado a que los artículos 122 y 123 del proyecto ahondan en «la vulneración de derechos y libertades», han criticado «el atropello a las libertades ejercido por el PP y Cs», y lamentado que España cuente «con 17 modelos educativos», uno por cada Comunidad.

Además, el portavoz parlamentario del grupo, Jorge Campos, ha recalcado que su formación está esperando respuesta a su solicitud sobre la consulta de «los modelos educativos de cada centro». Vox pide que la nueva ley educativa «fomente las modalidades lingüísticas y apueste por la libre elección de la lengua en todas las etapas educativas». «Este modelo hace lo contrario: no permite los dialectos e impide la libre elección», ha dicho Campos.

Por su parte, el portavoz de Cs, Marc Pérez-Ribas, ha dicho que su formación «no está en acuerdo con la imposición del catalán» y que su partido quiere fomentar «los dialectos y las lenguas extranjeras». «El catalán no se debe imponer en la educación», ha reivindicado.

Por su parte, el portavoz del PI, Jaume Font, se ha mostrado prudente y ha dicho querer esperar «a ver cómo queda el tema del porcentaje», en relación a lo que establece el texto respecto al uso de las lenguas.

El portavoz de Unidas Podemos, Alejandro López, ha defendido que la lengua catalana se protege en el ámbito educativo «así como dice el Estatut» y ha criticado que algunos partidos «creen conflictos con la lengua propia de Baleares».

El portavoz parlamentario adjunto de Més per Mallorca, Josep Ferrà, ha dicho que su formación emitirá valoraciones desde el seno del partido y no desde el grupo parlamentario, por lo que no ha querido hacer declaraciones respecto al tema.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Silvia Cano, ha defendido los «nuevos planteamientos pedagógicos» que recoge la ley, así como la apuesta por la creación de plazas gratuitas en la etapa educativa de cero a tres años.