Goteo de multas a los antidesahucios

Como mínimo ocho personas que se manifestaban o concentraban para intentar impedir o protestar contra un desahucio han sido denunciadas en Mallorca desde julio, algo que los antidesahucio interpretan que responde a la voluntad del Estado de amedrentarles.

Las denuncias, parte de las cuales ya han sido tramitadas y han dado lugar a la apertura de expedientes de infracción (multas), han sido interpuestas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. Las de la Policía Nacional y la Guardia Civil son por infracciones relativas a la ‘ley mordaza’ o porque los denunciados se habrían negado a identificarse, mientras que las segundas son por cuestiones de tráfico.

Uno de los multados es Manel Domènech, de Ciutat per a qui l’habita. La razón de la denuncia es que participó en una protesta que no se había comunicado con la antelación legal preceptiva y «hablaba por el megáfono y profería gritos». El denunciado alegó que ignoraba que no se había comunicado la concentración y negó que profiriera gritos por el megáfono. «Jamás he cogido el megáfono en una protesta antidesahucio. Solo les traslado mi apoyo y el de Ciutat per a qui l’habita, pero ni las promuevo ni soy el organizador», señala.

Domènech presentó un recurso aportando tres testimonios que desmintieron que hubiera cogido el megáfono, pero el instructor lo desestimó. La prueba que esgrime la policía es una foto donde el denunciado aparece haciendo carantoñas a una bebé. «Interpreto que me multaron a mí porque debieron pensar que era el cabecilla».

Otras denuncias

Las otras siete multas son a personas que protestaron contra desahucios practicados en El Terreno, en Son Gotleu y en Llucmajor. En el caso de Llucmajor hubo dos denunciados a los que se expedientó por dos motivos: por negarse a identificarse y por estacionar el coche inadecuadamente.

Los denunciados son del Frente Obrero, Stop Desnonaments y ciudadanos que acudieron a título individual. Los importes de las multas son relativamente pequeños, de entre 100 y 200 euros.