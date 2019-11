Primer curso de PalmaActiva sobre como vestirse para una entrevista de trabajo

Siete segundos son más que suficientes para causar buena o mala imagen ante una persona desconocida. Este es uno de los mensajes que se transmitió en el curso sobre cómo vestirse para una entrevista de trabajo que impartió este miércoles por primera vez PalmaActiva en el marco de los cursos de competencias transversales.

Siete personas de entre 27 y 57 años y demandantes de empleo asistieron al curso, impartido por Mónica Salgado, que este viernes ofrecerá de nuevo sus conocimientos a emprendedores para darles herramientas de cómo causar buena imagen a los clientes.

El objetivo de PalmaActiva con este curso es ofrecer nuevas herramientas a las personas en paro para que mejoren sus competencias a la hora de buscar trabajo. Y, aunque parezca lo contrario, la imagen cuenta. Así lo constataron los asistentes al curso celebrado ayer, que se mostraron muy satisfechos con su aprendizaje.

Ahora ya saben que la importancia de la primera imagen de uno mismo y que no vale enfrentarse a una entrevista de trabajo de cualquier manera. Lo primero que deben hacer es una investigación previa del lugar al que van a ir para adecuarse al sitio y no deben dejar al azar su vestimenta. Hay que preparase el día antes, no vale ponerse lo primero que encuentran en el armario.

Asimismo, a los asistentes les llamó mucho la atención el significado de los colores de su ropa. Les quedó claro que deben apostar por colores neutros y lisos y ahora ya saben que el morado significa satisfacción y seguridad; el negro, seguridad y carácter; y el blanco, simplicidad y veracidad. También aprendieron que deben evitar prendas y accesorios llamativos y las camisetas con mensajes, así como no apostar por un perfume muy intenso para no dejar un rastro demasiado aromático.

Sin embargo, aquello con lo que todos los asistentes al curso se quedaron es que, ante todo, hay ser coherentes, no dejar de ser uno mismo y sentirse cómodos pese a las ‘adaptaciones’ que tengan que hacer.

Otra cosa importante: tener buena imagen no significa tener un armario lleno de ropa.