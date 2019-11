El PI, PP y Més per Menorca, críticos con la distribución del Proyecto de Presupuestos del Govern

Los grupos parlamentarios del PI, PP y Més per Menorca han criticado la distribución del Proyecto de Presupuestos para 2020 que el Govern ha entregado este miércoles al Parlament de Baleares y han coincidido en afirmar que el Ejecutivo autonómico prevé utilizar los fondos recaudados con el ITS para proyectos ajenos a la sostenibilidad.

Por su parte, el portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha indicado tras la Junta de Portavoces que, desde su formación, usarán «todo su peso parlamentario» para corregir la distribución de las inversiones previstas con los fondos del ITS y ha recordado que sus votos son «decisivos» en comisiones como la de Hacienda.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Parlament, Antoni Costa, ha argumentado que el Govern destina parte de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible a gasto corriente y que, en cambio, «recorta» en las partidas del ITS destinadas a embellecimiento de instalaciones turísticas y mejora del tratamiento y depuración de aguas residuales en Baleares. Además del diputado 'popular' ha considerado que las cuentas del Govern «están hinchados en 360 millones», que desde su formación consideran que no se podrán recaudar en Baleares. En este sentido, Costa ha detallado que el Govern tiene presupuestados 120 millones que prevé cobrar de un convenio de carreteras con el Estado y que desde el PP consideran que «no van a llegar». Asimismo, Costa ha criticado que no sea el Estado quien subvencione la ampliación del metro de Palma mediante el convenio ferroviario «que prometió Armengol», y ha recordado que esta inversión se financiará con los fondos del ITS. Respecto al ajuste en 50 millones euros en el techo de gasto del Proyecto de Presupuestos de 2020, Costa ha señalado que el Govern ha «recortado» 18 millones de euros en inversiones y 28 millones de euros en transferencias de capital, argumentando que «todo el ajuste» se ha hecho en el apartado de inversiones.

Por su parte, el portavoz del PI, Jaume Font, ha afirmado que en esta propuesta de Presupuestos «caen» respecto al año anterior, «14 millones de euros en infraestructuras en Educación o 13 millones de euros en temas hidráulicos». Además, Font ha añadido que este Proyecto «constata» la utilización del ITS para proyectos de gasto corriente.

Por su parte, la diputada del PSIB Pilar Carbonero ha explicado que el concepto del ITS «es más amplio» que el de la «ecotasa». En este sentido, ha argumentado que la ampliación del metro de Palma, ayudará a disminuir el «el impacto de la utilización del vehículo privado». Además, Carbonero ha argumentado que el 70 por ciento de los Presupuestos se destinan a Sanidad, Servicios Sociales, Educación, Vivienda y Ocupación, añadiendo además que son «prudentes y rigurosos».