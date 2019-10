El STEI entrega 400 firmas de personal de administración de la concertada pidiendo mejoras laborales

STEI Intersindical ha entregado este miércoles a la Conselleria de Educación, Universidad e Investigación más de 400 firmas del personal de administración y servicios (PAS) de la enseñanza concertada reivindicando distintas mejoras laborales.

Según ha indicado el STEI en una nota de prensa, las firmas representan a más de un 65 por ciento del colectivo en Baleares y también se dirigen a las patronales CECE, Unió de Cooperatives y Escola Catòlica.

Con estas firmas el STEI pide una actualización de las tablas salariales de 2019 para el personal de administración y servicios, con el mismo incremento que los docentes; la descongelación del complemento autonómico; y que se negocie el pago delegado para este colectivo en el nuevo convenio de la concertada.

El sindicato ha explicado que este personal no ha visto actualizadas sus retribuciones porque no se ha llegado a un acuerdo en la Mesa Negociadora del Convenio de Enseñanza Concertada, que se lleva a cabo en Madrid -y en el que STEI no tiene representación-. El profesorado tuvo un aumento del 2,375 por ciento y el sector PAS pide el mismo incremento, pero actualmente las patronales han propuesto como máximo un 1,2 por ciento.

En cuanto al complemento autonómico, fue fijado en 124 euros en 2004 y desde entonces no se ha aumentado. Finalmente, aprovechando que el convenio autonómico caduca el 31 de diciembre, el STEI considera conveniente introducir el pago delegado al sector PAS, lo que «podría tener ventajas» como la posibilidad de disfrutar de la jubilación parcial a partir de los 62 años -a día de hoy resulta inviable por el sobrecoste que deberían soportar las empresas, han explicado desde el sindicato-.