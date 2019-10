Más de 2.400 casos de VIH diagnosticados en Baleares desde 2003

Un total de 2.484 casos de VIH se han diagnosticado en Baleares desde 2003, según datos de la Conselleria de Salud y Consumo que advierte de que se estima que uno de cada cinco casos de infección no están diagnosticados.

Mañana se celebra el Día Internacional de la Prueba del VIH, fundamental para la detección precoz de la infección, señala el departamento autonómico en un comunicado.

En España, en la actualidad, existen entre 140.000 y 145.000 personas infectadas por el virus, de las que aproximadamente un 20 % no están diagnosticadas. Además, la mitad de las personas infectadas por el VIH son diagnosticadas con retraso, cuando la infección ya está en fases avanzadas y ello impide que puedan recibir un tratamiento precoz.

Según los responsables de la Coordinación Autonómica de Sida y Sexualidad, la prueba permite conocer si una persona está infectada por el virus, posibilita que se beneficie cuanto antes del tratamiento, disfrute de una buena calidad de vida y pueda tomar medidas para no transmitir la infección.

Dado que todas las personas son susceptibles de ser infectadas por el VIH y el diagnóstico tardío empeora la respuesta al tratamiento, es preciso hacerse la prueba si se han tenido relaciones sexuales con penetración (anal, vaginal y/u oral) sin preservativo.

También deben hacérsela las personas que se inyectan drogas y comparten el material para inyectarse (jeringuillas, agujas, cucharas, filtros, etc.), así como si se ha sufrido alguna infección de transmisión sexual, tuberculosis o hepatitis.

También se recomienda realizarse la prueba a las parejas estables que quieran dejar de utilizar el preservativo y a las mujeres que deseen quedarse embarazadas.

La prueba del VIH puede hacerse en el centro de salud de referencia o en un laboratorio privado.

También existe la «prueba rápida» para detectar la infección, que se realiza mediante un pequeño pinchazo en un dedo, permite conocer los resultados en 20 minutos y que, en caso de ser positiva, es necesario hacerse una prueba convencional (análisis de sangre).

Con el objeto de facilitar a la población el acceso a la prueba, la Dirección General de Salud Pública y Participación impulsa y apoya los programas de realización de pruebas rápidas de detección del VIH en entornos no clínicos.

Las pruebas rápidas pueden realizarse de forma gratuita, confidencial y sin presentar ningún tipo de documentación, en la Asociación de Lucha Antisida de Baleares, Alas (C/ General Riera, 3) y en el CAITS (Centro de Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual).

Además en Mallorca se pueden hacer en el ambulatorio del Carme, y en Ibiza en el Hospital Can Misses.

La prueba también se realizar de forma anónima, confidencial y sin presentar ningún tipo de documentación, con un coste de 5 euros, en varias farmacias.

En Mallorca la realizan las farmacias Vicens Caldentey (C/ Reis Catòlics, 58, Palma), Besalduch-Besalduch (Pl. del Tren, 7, sa Pobla), Gisbert-Planas-Planas (C/ Mancor, 60-62, Inca), Frau-Frau (C/ Cerdà, 1, Palma), Alcover Casasnovas (Portopí, Avda. Joan Miró, 186, Palma) y Sureda-Pedrals (C/ des Tren, 6, Manacor).

En Menorca, la lleva a cabo la farmacia Grandio García (Avda. Vives Llull, 16, Mahón) y en Ibiza la Farmacia Josefa Torres Torres (Avda. Isidor Macabich, 56, Vila).

Más información en la web http://vihsida.caib.es