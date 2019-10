Nicolás Mendoza: «Puede haber excitación sexual a cualquier edad pero a partir de los 50 va a peor»

Preside la asociación Española del Estudio de la Menopausia, es catedrático de la Universidad de Granada y especialista en Medicina Reproductiva y Endocrinología Ginecológica. El doctor Nicolás Mendoza asegura que la mujer ha sido y es la protagonista de cuanto ha estudiado y aprendido. Sobre ella centrará su conferencia en el Club Ultima Hora el próximo 24 de octubre, a las 19 horas, en es Baluard.

¿A qué edad es común la menopausia entre las mujeres?

—En España la media es a los 51 años. Además, académicamente se considera una menopausia precoz cuando se produce antes de los 40 pero antes de los 45 años ya nos preocupamos. La edad es similar en el entorno europeo pero en países subdesarrollados baja porque se dan otras condiciones que afectan como la nutrición o el estrés…

¿La edad biológica no ha variado con los años?

—La menopausia siempre ha sido estable en cuanto edad. Va ligada a la dotación folicular, conocida como reserva de óvulos, que es inamovible. Lo que sí se ha modificado mucho con el tiempo (porque ya hay registros) es que la mujer pasa mucho más tiempo en su etapa postmenopáusica. De ahí que hayan surgido sociedades científicas en las que nos dedicamos al estudio de este periodo. Cada vez es más largo y se introducen nuevos conceptos, posibles enfermedades y síntomas. Por ejemplo, se ha observado que cuanto más esperanza de vida tiene la mujer, su calidad es inferior a la del varón. Hay alguna causa en el envejecimiento femenino, probablemente influyen cuestiones de menopausia y estimulación hormonal, de articulaciones huesos, estado de ánimo….

¿Cuáles son los síntomas más comunes de la menopausia?

—En general son los sofocos. En España además también hay casos de insomnio provocado por los sofocos nocturnos. Esto sucede porque se altera el núcleo cerebral que regula la temperatura al estar muy influenciado por las hormonas femeninas. Es como si de pronto se activara el termostato y decidiera disipar calor cuando no lo hay.

¿Es peligroso sufrir una menopausia precoz?

—Las consecuencias médicas son diferentes a las de una menopausia en el plazo habitual porque una mujer que llega a los 50 con la correcta función orgánica tiene los órganos en condiciones, mientras que la que tiene esta función hormonal antes de los 40 tiene más riesgo por ejemplo cardiovascular o de padecer osteoporosis…

Teniendo en cuenta que existe la reserva de óvulos y está predeterminado, ¿se puede conocer a qué edad se tendrá la menopausia?

—Hay fórmulas matemáticas para predecirlo pero son poco precisas. Además se puede prever la vida fértil pero no me atrevería porque estaríamos atacando otra cuestión ética femenina importante.

¿Es posible preservar la fertilidad por motivos médicos o sociales?

—Una mujer con 25 años puede preservar sus ovocitos si hay razón médica como un cáncer de mama u ovario o un linfoma. De hecho debe ser promocionada y motivada. Otra cosa es la cuestión social, que ya tocamos de lleno la ética.

Dicen que el cuerpo de la mujer cambia de manera definitiva.

—El cuerpo cambia pero no hay que dramatizar con este tema. Se ha vendido la idea de que los 35 años es el momento en que empieza a no formarse el nuevo hueso y hay que empezar a cuidarse. Es verdad que la menopausia modifica el esquema corporal, pero hay que cuidarse siempre y quien no se ha cuidado, nunca es tarde para empezar. Se adelgaza con menos facilidad y se engorda con más facilidad, pero todo se puede evitar.

¿Y varía el apetito sexual?

—Va a menos. El interés sexual es un asunto multifactorial. En la mujer postmenopáusica la sequedad vaginal lo reduce porque hace que sienta dolor y eso condiciona el deseo. Se puede tener excitación a cualquier edad pero a partir de los 50 cada año es peor, el dolor que provoca no es el mismo que antes de la menopausia. La salud sexual es uno de nuestros caballos de batalla.

¿Qué opina de la maternidad subrogada?

—La maternidad no es un derecho sino una posibilidad que tiene la mujer. Estoy absolutamente en contra porque es cosificar el cuerpo de una mujer. Basta ver cómo se está haciendo, sin tapujos, en granjas de mujeres de países subdesarrollados. La legislación que se ha propuesto, un partido presentó una proposición de ley, cosifica a la mujer.