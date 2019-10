Xesca Vidal ante el reto de un aprendizaje duro, divertido y efectivo

El proceso de aprendizaje de mejora de la comunicación oral ha resultado sorprendente al principio, ameno a ratos, duro pasadas unas horas, implacable en el adiestramiento y optimista al final. Esta ha sido la experiencia de los finalistas de Connect’Up Grow tras pasar por las manos de Xesca Vidal, experta en comunicación pública con más de 25 años de experiencia.

Vidal ha sido la instructora ha explicado cómo ha funcionado el proceso de enseñanza para el conocimiento de las técnicas de comunicación entre los participantes de esta categoría. «Las personas no conocen cómo es su comunicación hasta que se las graba en vídeo y se ven escuchando los comentarios de una persona experta a su lado que revisa su comportamiento verbal y no verbal», dice. «En ese momento abren los ojos como jamás antes habían hecho. Se descubren. Se sorprenden cuando constatan que no conocen sus movimientos, sus expresiones faciales, ni siquiera su sonrisa o su forma de parpadear», señala la experta comunicadora.

Tal y como le ocurre a la mayoría de la población, los finalistas de Connect’Up Grow «no son conscientes de cómo construyen sus frases cuando hablan, cómo las conectan, cómo estructuran sus intervenciones. Quedan perplejos constatando el reflejo de su estado de ánimo en las palabras dichas, en cómo utilizan su tono de voz, cómo enfatizan correctamente o, simplemente, cómo respiran al hablar».

En la instrucción recibida a lo largo de los últimos meses, «los equipos aprendieron a dar respuestas a todo ello y conocieron además algo esencial, las técnicas para aprender a reducir su estado de su ansiedad al hablar en reuniones, negociaciones o antes grandes o pequeños grupos», explica Vidal. Hoy en la final de Connect’Up Grow conoceremos algunos resultados.