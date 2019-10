La Audiencia evita que once aerolíneas lleven al banquillo a la cúpula de Orizonia

La Audiencia Provincial rechaza el recurso de once compañías aéreas para, con el apoyo de Fiscalía, sentar en el banquillo de los acusados por apropiación indebida a la cúpula de Orizonia durante la quiebra de la compañía turística. El tribunal confirma el criterio de la titular del Juzgado de Instrucción 4 que decretó el sobreseimiento libre de la querella que impulsaban Air Europa, Air France, Air Mauritius, Avianca, Emirates, Iberia, KLM, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Tap Air Portugal y Vueling.

Las aerolíneas entendían que los directivos de Orizonia, entre ellos su entonces consejero delegado, José Duato, desviaron de forma ilegal el dinero que los clientes les habían entregado para comprar billetes de avión. Esos fondos de las agencias de viaje fueron destinados a financiar la actividad de la compañía en sus momentos de agonía los meses antes de que se declarara en concurso y llegara con él su quiebra. En concreto acusaban por los meses de enero y febrero de 2013; la crisis de la entidad ocurrió este último mes.

La magistrada de instrucción entendía que no existía intención de dañar a las compañías aéreas sino de mantener con vida a la empresa y que fue la situación de grave insolvencia de Orizonia la que motivó el impago. El auto de la Audiencia señala que justo antes de que se produjera la situación de no retorno se afrontaron pagos como los de asesores y las nóminas de los trabajadores, «en la creencia de que el grupo sería adquirido por Globalia, quien, se confiaba, mantendría la continuidad de la compañía y, por ende, asumiría los pagos pendientes, y entre ellos la deuda con las aerolíneas». La resolución concluye que: «No hay base para afirmar que se haya buscado y proyectado un perjuicio a las denunciantes». La Audiencia también aprecia dudas en torno las obligaciones que impone la IATA a las agencias de viajes. Según las compañías aéreas, el dinero que entregan los viajeros para pagar los billetes queda en custodia de las agencias que no pueden disponer de él. La Audiencia interpreta este contrato en un sentido menos rígido pero entiende que la mera existencia de dudas en torno a esa obligación ya limita la posibilidad de actuar penalmente contra los antiguos responsables de Orizonia. La Fiscalía apoyó el recurso de las compañías y pedía que se continuará la tramitación para llevar a juicio el caso.

El concurso

La querella en torno a la quiebra de la compañía, una de las mayores jamás producidas en Baleares, ha terminado con un resultado similar al procedimiento concursal. El juzgado de lo Mercantil 1 ya calificó el concurso como no culpable y eximió a los administradores de la responsabilidad extra que eso implica. También se rechazaron reclamaciones millonarias por parte de distintos acreedores en un proceso judicialmente complejo.