Llorenç Tous, el gran referente para los alumnos del Seminario

Sacar a relucir la figura de un hombre curioso, religioso y muy entregado a la solidaridad con su pueblo, especialmente el más vulnerable. Es sólo uno de los objetivos del nuevo libro de Cecili Buele (Palma, 1944) titulado Llorenç Tous: Biblista i amic dels pobres, publicado por la editorial Lleonard Muntaner.

Buele explica que «un día me reuní con el editor y con Llorenç Tous, que había sido mi maestro de Sagrada Escritura en el Seminario, y me propusieron hacer una biografía de mi antiguo profesor. Si me hubieran dicho cualquier otro nombre me lo habría pensado, pero con Llorenç no podía decir que no».

El libro, que cuenta con un prólogo del propio Tous y imágenes biográficas, hace un recorrido por los momentos más importantes de la vida del canónigo: su infancia en Capdepera, la adolescencia en el seminario y sus posteriores viajes a Roma o Jerusalén, así como sus intervenciones solidarias en es Jonquet, la prisión, centros para enfermos de sida o la cooperación internacional para mandar dinero que financiase proyectos en decenas de países del tercer mundo. Todo esto es narrado en formato entrevista, que nos permite ser testigos de una conversación desde la confianza que existe entre el personaje objeto de la biografía y el autor.

Buele asegura que «era un profesor excepcional, todos los alumnos del Seminario, todavía hoy, hablan de él de una manera admirable. Es un hombre místico y profundo».

Buele recomienda el libro a personas que conocen a Tous, así como a personas que no saben nada de él. La presentación de la obra tendrá lugar este miércoles 2 de octubre a las 19.00 horas, en el Centre de Cultura Sa Nostra.

Mallorca sense fam

El canónigo explica que «hace años, en una conferencia, un encuentro con un joven sin recursos propició un llamamiento para que las parroquias se organizasen y que la gente no pasase hambre. Meses después se constituyó Mallorca sense Fam».