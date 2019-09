La mitad de los enfermos crónicos y mayores no siguen bien su tratamiento

El 50 % de la gente medicada no sigue bien su tratamiento según la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Por este motivo, los farmacéuticos de Baleares ayudaron este miércoles a los pacientes a revisar su medicación, explicándoles qué toman exactamente y cómo deben tomárselo.

«Uno de los principales problemas es la adherencia a los tratamientos», asegura Tomás Muret, vocal de Dermofarmacia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y del Col·legi balear. ¿A qué puede deberse? En primer lugar, la población es cada vez más mayor. «Son precisamente los que suelen estar polimedicados, además son los que tienen más problemas de demencias seniles, pérdida de memoria o alzhéimer...», explica Muret. «La gente que toma hasta ocho tipos diferentes de medicamentos, llega un momento que se lía».

Asegura que también es un inconveniente que los profesionales sanitarios no expliquen mejor la importancia de seguir un tratamiento. Y es que «los tratamientos que peor se siguen son aquellos en los que no notas la patología, muchas veces a nivel cardiaco», explica Muret. «No notas que tienes hipertensión o colesterol porque no te duele, así que creen que si dejan de tomar la pastilla para la tensión o el Simtron… no pasa nada», alerta.

Las consecuencias de no medicarse bien no sólo son para la salud del paciente que creerá necesario aumentar las dosis a la próxima vez, sino también de recursos. «Se hacen más pruebas diagnósticas buscando qué es lo que ha fallado, más ingresos hospitalarios y también más mortalidad», explica Muret.

Todo esto tiene un coste estimado, según la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, se eleva a 11.250 millones de euros al año a nivel estatal y a 213 millones sólo en Baleares.

El Col·legi de Farmacèutics de Balears ha desarrollado un sistema personalizado de dosificación para garantizar calidad y seguridad a los pacientes.

Farmacéuticos colegiados

En Baleares hay en la actualidad 1.380 farmacéuticos colegiados de los que casi 7 de cada 10 trabajan en farmacia comunitaria. El perfil del licenciado en farmacia en el Archipiélago es femenino –ya que representan el 66 % de colegiados– y de entre 35 y 44 años. Ayer celebraron su Día Mundial, organizado por la Federación Farmacéutica Internacional (FIP), que este año tenía el lema ‘Medicamentos seguros y efectivos para todos’.