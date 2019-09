Fallece Vicent Juan Ferrer, el estudiante centenario de la UOM

Vicent Juan Ferrer, de Can Caseres, falleció el pasado 1 de septiembre a la edad de 102 años. Este ibicenco, guardia civil retirado, fue el alumno de más edad de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) a nivel de Balears. La institución le hizo un homenaje en abril de 2017 con motivo de su centenario.

La propia Universitat de les Illes Balears (UIB), de la que depende la UOM, hizo público ayer el pésame por su muerte. Su funeral se celebró ayer a las 17.30 horas en el Puig de Missa de Santa Eulària.

Hijo de maestro, Vicent practicó desde joven el boxeo. Un deporte que aprendió con un boxeador de Barcelona que trabajaba en la casa de la luz de Santa Eulària.

Los intensos entrenos y su buena disposición física le llevaron incluso a ser seleccionado para las Olimpiadas Populares que organizó el gobierno de la Segunda República para boicotear los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, como protesta contra el gobierno nacional-socialista de Hitler. Sin embargo, no pudo participar por el estallido de la Guerra Civil española.

La casualidad hizo que no participara en la contienda y se pudo preparar para entrar en la Guardia Civil. Tras acceder al cuerpo se casó y tuvo dos hijos, Miguel y Carmen. En un reportaje aparecido en Periódico de Ibiza y Formentera por la celebración de su centenario hace dos años se mostraba orgulloso de sus hijos y de sus nietos. De estos últimos decía estar muy contento de que hubieran estudiado una carrera. Decía que la vida le enseñó que «quien tiene estudios puede vivir mucho mejor que quien no los tiene». En este sentido, él se lamentaba porque cuando entró en el cuerpo se tuvo que «limitar al grado militar más bajo» por no tenerlos. Tal vez fue eso lo que le llevó a entrar en la universidad ya mayor y formarse en diversos campos para saciar su curiosidad. En el momento de su centenario era un ávido lector y mantenía sus hábitos de paseo y estudio.

Descanse en paz.