Jon Bon Jovi 'atracará' el próximo miércoles en Palma

Jon Bon Jovi 'atracará' la próxima semana a Mallorca en su crucero espectáculo que irá de Barcelona a Palma. El 'Runaway to Paradise' saldrá el 26 de agosto de Barcelona y llegará a Palma el día 28, donde el rockero ofrecerá un concierto a bordo.

El cantante se ha aliado con la empresa Norwegian Cruise Line para organizar los cruceros 'Runaway to Paradise', una inmersión en el universo jonbonjoviano gracias a actuaciones en directo, paneles en los que se plasma la vida del músico e incluso un vino con su firma.

«Desde que empezamos Runaway Tours, me dio muchísima alegría entretener a los fanáticos y contarles las historias de mis canciones. Lo que me he dado cuenta después de todos estos años es que han encontrado no solo mis historias, sino también las suyas propias», señaló Jon Bon Jovi en una entrevista.

Los pasajeros podrán disfrutar de un espectáculo de rock completo en la cubierta de la piscina protagonizado por Jon Bon Jovi y 11 canciones de la banda Kings of Suburbia, una ronda de preguntas y respuestas para el cantante y varios shows de artistas colaboradores.

Jon Bon Jovi es un músico, actor, compositor y productor discográfico estadounidense, conocido por ser el vocalista y líder de la banda de rock Bon Jovi.