Ilustraciones mallorquinas para las Islas Galápagos

El cartel de invertebrados terrestres introducidos e invasores en las Islas Galápagos (Ecuador) ha sido elaborado por el polifacético Xavi Canyelles, ampliamente conocido en Mallorca como humorista, naturalista, investigador y, como en el caso que nos ocupa, ilustrador.

El encargo de Galápagos le llegó a Canyelles a través de Anna Traveset, del Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (Imedea), con quien ya había colaborado en carteles divulgativos de polinizadores de Balears. El autor explica que «Anna Traveset ha realizado diversas campañas de investigación en las Galápagos y me propuso para realizar el cartel de invertebrados terrestres introducidos e invasores. Traveset enseñó los trabajos en los que hemos colaborado y, finalmente, los responsables del Parque Nacional de Galápagos autorizaron que me encargara de los dibujos del cartel».

Divulgación

Canyelles señala que «se trata de una lámina en la que aparecen una veintena de especies introducidas e invasoras. Hay más, pero éstas son las principales.

En primera instancia, la finalidad del cartel es la divulgación en aeropuertos y en las propias instalaciones del parque, pero también puede ser aprovechado en colegios y, en un mundo global, puede resultar de interés para cualquier persona, sea científica o no».

El ilustrador no ha estado nunca en las Galápagos: «Me hicieron llegar fotos de estas especies, vivas o muertas en el laboratorio. Realizar los dibujos me llevó unos meses de trabajo. En primavera ya estaban entregados. Remaquetaron la lámina y el cartel era ya una realidad. No he estado en las Galápagos, pero no es la primera vez que dibujo especies que no he presenciado personalmente. Sí es la primera vez que recibo un encargo del extranjero y de un espacio natural tan emblemático como Galápagos, un referente mundial de la conservación. Sin embargo, como islas, Balears y Galápagos compartimos el problema de las especies introducidas e invasoras. Si Darwin hubiese visitado Balears en lugar de las Galápagos, habría llegado a las mismas conclusiones».