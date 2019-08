Un informe de Naciones Unidas incluye a Baleares en las zonas de alto riesgo hídrico

Un informe del Instituto de Recursos Mundiales, de Naciones Unidas, establece diferentes niveles de estrés o riesgo hídrico en función de su disponibilidad de agua. En un nivel extremadamente alto, se encontrarían aquellas zonas en las que se aprovecha prácticamente toda el agua disponible.

Diecisiete países se encontrarían en un nivel extremadamente alto. Baleares se situaría en un nivel alto. En el conjunto de España, acompañarían a Baleares en este nivel alto, en su totalidad o parcialmente, Andalucía, Murcia, Albacete, Cuenca, València, Alacant, Madrid y Guadalajara.

Según el informe, que ha sido reflejado por The New York Times, la crisis por el agua afectará a una cuarta parte de la población mundial. Muchos de los países son de un clima árido, pero también se apunta que algunos están desperdiciando la poca agua que les queda y otros no están resguardando las aguas subterráneas para las épocas de sequía.

En términos del estudio, se denomina día cero a la jornada en que todo el suministro se seca por completo, una situación que podría ser más frecuente en el futuro, según el Instituto de Recursos Mundiales. El cambio climático agrava este riesgo, pues la pluviometría es más errática y el suministro de agua se torna más variable. Con días más calurosos, se evapora más agua de las reservas precisamente cuando hay más demanda. No obstante, hay zonas que alternan estas situaciones de sequía prolongada con grandes inundaciones.

Balears, pese a estar situada en las zonas de alto estrés hídrico, no llega a unos niveles tan extremos. Siendo unas islas mediterráneas, están sometidas a ciclos de sequía, pero, fijando el tiempo más reciente, cabe destacar que Mallorca lleva nueve meses consecutivos con una pluviometría inferior a las respectivas medias históricas mensuales. Y en cuanto a la evolución de sus reservas hídricas, con los últimos datos disponibles, correspondientes a junio, éstas se encuentran a un 55 %, siete puntos por debajo del mismo mes de 2018. No parece que en los próximos días aparezcan lluvias y para hoy está prevista una alerta naranja por altas temperaturas en el norte y el noreste de Mallorca, con valores que podrían superar los 39 grados.

Joan Rita, profesor de Biología de la UIB, advierte de que «los encinares más orientados al sur y en el límite de su hábitat en Mallorca y Menorca están sufriendo la irregularidad pluviométrica, que les debilita y les expone a enfermedades. En estas zonas limítrofes, las encinas están cediendo terreno a los ullastres. Algunos endemismos también están sufriendo un gran riesgo en estos procesos al no tener capacidad de dispersión».