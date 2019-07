El Govern designa este viernes a Antich su comisionado autonómico en Madrid

El expresident Francesc Antich –hasta este jueves senador autonómico– será el primer comisionado autonómico del Govern de las Islas en Madrid. El nombramiento se concretará este viernes.

La figura del comisionado autonómico estará asimilada a la de las secretarías autonómicas. El expresident percibirá una asignación anual de 58.000 euros. Tendrá despacho en Madrid, en un piso propiedad del Ejecutivo situado en la calle Cedaceros (muy cerca del Congreso) y contará con personal funcionario asignado a su oficina.

Aunque dependa orgánicamente de la Conselleria de Presidència, su nombramiento es una apuesta personal de la presidenta Armengol.

Antich, en su condición de comisionado autonómico, podrá participar en las reuniones entre cargos del Govern y del Ejecutivo estatal. Tendrá a su disposición cualquier informe sobre asuntos bilaterales y se ocupará de todos los acuerdos que tengan que ver con las Islas.

La ‘embajada’ de Baleares en Madrid también servirá de altavoz de la realidad insular, no solo en el campo de la política, sino también de la economía, la vida social y la cultura.

Este viernes no se nombrará, sin embargo, al delegado o delegada de Presidència en Cultura. Tanto la presidenta Armengol como la consellera Pilar Costa –de quien dependerá– tienen ya el perfil pero todavía no se dará a conocer el nombre. Lo que ya está claro es que no será Francesc Miralles, anterior vicepresidente y titular del Cultura del Consell de Mallorca. Miralles será uno de los directores generales de Hisenda y tendrá a su cargo los fondos de cooperación local.

El Ejecutivo balear tampoco nombrará este viernes al director o directora general de Turisme. Será alguien vinculado al sector y alejado de la política.

Tampoco está previsto el nombramiento de la directora del Institut Balear de la Dona.

La anterior directora, Rosa Cursach (Més), ha aceptado ser la directora insular de Igualdad del Consell, institución que también aprobará este viernes diversos nombramientos.