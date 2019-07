Armengol dará a conocer este martes su nuevo Govern

Francina Armengol firmará este martes sus primeros decretos como presidenta reelegida: los de reestructuración del organigrama del Govern y los de nombramiento de sus consellers y conselleras. Sólo Més –que ha atravesado una crisis que no parece cerrada del todo– y Podemos han dado a conocer formalmente sus propuestas de nombres, que ya ha aceptado la presidenta.

Més propone a Fina Santiago para Afers Socials y a Miquel Mir para Medi Ambient. Podemos a Juan Pedro Yllanes, que será el vicepresidente, además de conseller de Comerc i Indústria, y a Mae de la Concha, que llevará a Agricultura, Pesca y Consum.

El PSIB, que lo tiene claro desde el principio, no ha querido facilitar ningún nombre aunque casi todos se conocen.

Once consellerías

El nuevo Ejecutivo estará formado por once consellerías, una más que el actual. La socialista Catalina Cladera dejará la Conselleria d’Hisenda para presidir el Consell y le sustituirá la actual delegada del Gobierno, Rosario Sánchez. El resto de representantes del PSIB continuarán previsiblemente. Pilar Costa será consellera de Presidència; Patricia Gómez, de Salut y el actual conseller de Treball, Iago Negueruela, añadirá a este departamento Turisme y Economía. Es posible que Martí March siga en Educació (aunque no lo quiso confirmar) y la duda está en Administracions Públiques, una conselleria de nueva creación.

El PSIB gestionará siete de las once consellerías del Govern aunque dos contarán con una secretaría autonómica: la de Presidència y la de Educació. La preimera será para Podemos y la segunda para Més. La portavocía adjunta al Ejecutivo también será para el partido morado.

Este lunes por la noche, incluso después de trascender los nombres propuestos por Més, el Consolat insistió en que la presidenta Armengol no los haría públicos hasta esta mañana y que quería cumplir escrupulosamente con las formas.