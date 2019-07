Un doctorando de la UIB afirma que no ha recibido la beca que le aseguraron

Wei Lin, un alumno chino de doctorado de la UIB, ha denunciado que la Universitat le aseguró una beca para su formación que finalmente no ha recibido.

Lin, de 30 años de edad, estudió el grado universitario de Gestión Turística en China. Posteriormente realizó durante dos años un máster en Dirección y Planificación Turística en la Universidad de Alicante, que finalizó con un premio extraordinario.

Lin explica que «tras acabar el máster, empecé a buscar universidades para hacer el doctorado. La UIB me interesó, pero comprobé que Mallorca era muy cara para vivir y pregunté a Antoni Serra, profesor de Economía de la Empresa en la UIB, si podía acceder a una beca. Serra me dijo que había hablado con el Grupo de Soluciones Jurídicas y Económicas al Problema Inmobiliario Turístico, y me dio por segura una beca del Estado de mil euros al mes durante cuatro años. Le di las gracias, presenté mi candidatura al doctorado y me aceptaron, con Serra como tutor. Esa beca también la podría haber tramitado en la Universidad de Alicante, pero dos solicitudes eran incompatibles. Tenía que ser una u otra, y ya me había comprometido con la UIB».

El estudiante señala que «desde noviembre vivo en un piso compartido en Palma gracias a mis ahorros y ayudas familiares, siempre con la idea de que recibiría la beca. Sin embargo, tuve la desagradable sorpresa de que fui rechazado y entonces me explicaron que sólo podía haber un becado por cada grupo de investigación y que era de carácter discrecional, y yo quedaba fuera».

Wei Lin afirma que «desde entonces nadie me ha aportado ninguna solución. Para mí resulta muy caro vivir en Palma y aquí no tengo familia. En septiembre tengo que renovar la tarjeta de residente, pero para ello tengo que justificar unos ingresos, lo que podría haber hecho con la beca. En Alicante, el Ayuntamiento alquila en el centro pisos individuales a jóvenes investigadores matriculados en la universidad por 220 euros al mes. Aquí pago 360 por un piso compartido».

Wei Lin ha acudido a organismos de la UIB, entre ellos la Escola de Doctorat y los servicios jurídicos, para exponer su caso y ha presentado alegaciones a la denegación de la beca, sin ningún resultado positivo. Destaca que «soy chino, pero tengo la capacidad de entender el castellano si me aseguran una beca o simplemente me comentan su posibilidad».

Reunión con el rector

Wei Lin, acompañado de Fang Ji, presidente de la Asociación China en Baleares, mantuvo una reunión con el rector de la UIB, Llorenç Huguet, para tratar el conflicto que plantea el estudiante, «pero no se me aseguró nada». Para Lin, «el sistema ha fallado y voy a seguir luchando por mis derechos. Me han engañado y he perdido un año».