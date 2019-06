El 27 de junio, la fecha más probable para la investidura de Armengol

La socialista Francina Armengol será reelegida, con mucha probabilidad, presidenta de Baleares la próxima semana, probablemente el jueves 27, han señalado fuentes del Parlament balear.

El nuevo presidente de la cámara legislativa, Vicenç Thomàs, se reunirá este jueves por separado con cada uno de los grupos parlamentarios para que le presenten a sus candidatos.

El PSIB propondrá a Francina Armengol, que cuenta con el apoyo de socialistas, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Gent per Formentera, que suman 32 diputados en el Parlament, dos más sobre la mayoría absoluta de 30.

Por tanto, según la agenda parlamentaria de los próximos días, el pleno de investidura podría celebrarse el miércoles y jueves próximos, el 26 y 27 de junio.

El primer día, Thomàs propondrá a los diputados del Parlament a Armengol como candidata y, seguidamente, la líder socialista en las islas pronunciará su discurso de investidura.

Veinticuatro horas después volverá a reunirse el Parlament en sesión plenaria y los grupos políticos responderán al discurso de la candidata. Finalmente, los partidos votarán.

El Parlament balear, que se ha constituido esta mañana, cuenta con 59 diputados: 19 del PSIB-PSOE, 1 de Gent per Formentera-PSOE-EUIB, 16 del PP, 6 de Unidas Podemos, 5 de Ciudadanos, 4 de MÉS per Mallorca, 3 de El Pi, 3 de Vox y 2 de MÉS per Menorca.