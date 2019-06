Hila: «Lo primero que haré es contratar más policía y un plan contra los grafitis»

Contratar a más policías locales y un plan de limpieza contra los grafitis. Estas serán dos de las primeras actuaciones del alcalde de Palma, José Hila, que este lunes ya puso en marcha la maquinaria con la firma de los decretos de nombramientos de sus regidores.

En relación a la contratación de los policías, el compromiso es que sean cien cuando termine el mandato. No obstante, quiere empezar con la tramitación de las contrataciones desde el primer momento porque «Palma ha crecido y el cuerpo de la Policía Local ha disminuido».

Respecto al cambio de titular en el área, explica que «Angélica Pastor lo pasó muy mal al frente de Seguretat Ciutadana» el pasado mandato por todos los problemas a los que tuvo que hacer frente, derivados de los casos de corrupción. El cambio «era necesario», asegura. La sustituye Joana Adrover, número dos de la candidatura socialista y persona de su máxima confianza.

Hila pretende potenciar la policía de proximidad, «que haga cumplir las ordenanzas». En este sentido, hace especial hincapié en la limpieza y avanza que se pondrán más sanciones para que Palma esté más limpia.

El socialista defiende la gestión de la ecosoberanista Neus Truyol al frente de Emaya durante el pasado mandato (este llevará Model de Ciutat) y atribuye el mal estado de la ciudad al incivismo. «A Neus le tocó un área muy complicada y puso en marcha la maquinaria», señala. Tampoco tiene previsto cambiar el sistema de recogida de trastos.

Otra de las primeras cosas que hará el alcalde es un plan contra los grafitis, ya que reconoce que degradan la imagen de Ciutat.

El primer edil también tiene entre sus prioridades facilitar el acceso a la vivienda; el Pacte se ha comprometido a construir 1.500 viviendas públicas.

Mejores frecuencias de la EMT

Otra de las primeras medidas que tiene previsto poner en marcha es mejorar las frecuencias de la EMT, gracias a la llegada de nuevos autobuses. La movilidad sostenible es uno de los compromisos del Pacte.

Hila continuará firmando los decretos de nombramientos para completar el organigrama de su gobierno (directores generales, coordinadores, etc) durante los próximos días. No obstante, precisa que dará libertad a los regidores para elegirlos. Pese a ello, sostiene que no habrá reinos de taifas en Cort, ya que parten de la experiencia de la pasada legislatura, cuando sostiene que no los hubo.

Una novedad respecto al pasado mandato, además de que no se compartirá la alcaldía, es que tampoco habrá cambios en la portavocía. Así, Alberto Jarabo (Podem), será el portavoz durante los cuatro años.

Este lunesa hubo algunos traspasos de poderes, como el de Infraestructures i Accesibilitat, que pasará a estar gestionada por Pastor; Hila cree que este área se ajusta a su perfil porque le gusta mucho estar en contacto directo con los ciudadanos.

Los regidores de Més también estuvieron en sus nuevas áreas. Noguera cambió su despacho de Alcaldía por el del área de Benestar. Truyol pasa de Emaya a Model de Ciutat (urbanismo); mantendrá al gerente de Urbanisme, Joan Riera, y al director general del área, Biel Horrach. Además, incorporará a Josep Maria Rigo, será director general d’Habitatge; estuvo con ella en Medi Ambient.

Por su parte, Cs aseguró que «la renovación de las áreas demuestra la pésima gestión de varios regidores» y Vox espera que le den un espacio para poder trabajar en la oposición.