Los finalistas de Connect’Up Start 2019

La segunda edición de Connect'Up, cuyo objetivo es espolear la innovación entre el mudo emprendedor de Baleares, ha dado a conocer a los veinte finalistas de la categoría Start.

Hustle Got Real: vender sin depender del stock

Nombre: Hustle Got Real

Sector: Nuevas tecnologías

Equipo: Miguel Pieras y Joana Llull, entre otros

Objetivo: Facilitar la venta on line sin almacenaje

Miombos: comercio electrónico responsable

Nombre: Miombos

Sector: Medio ambiente

Equipo: Yusef Chaib Hassan y Selene Suau

Objetivo: Creación de una tienda on line con productos sostenibles

Musicians: el empleo de los músicos clásicos

Nombre: Musicians.ac

Sector: Industrias creativas

Equipo: Onofre Lluís y Joan Gasent, Marc Juan, Aina Pons, Rafael Vaño y Víctor García

Objetivo: Inserción laboral para músicos

Food & Save: la comida se salva con descuentos

Nombre: Food&Save

Sector: Medio ambiente

Equipo: Pedro Serrano y Álex Martínez

Objetivo: Consumo sostenible y responsable ofreciendo excedentes a precios reducidos

Arrendart: el renting de las obras de arte

Nombre: Arrendart

Sector: Industrias creativas

Equipo: Mariona Vilaseca, Marc Ribo y Cristina Font

Objetivo: El alquiler de obras de arte para espacios privados

WDControl: tecnología para agua subterránea

Nombre: WDControl

Sector: Medio ambiente

Equipo: Pep Lluís Calafell, David Monrabal y Biel Rosselló

Objetivo: creación de sensores que analizan las aguas subterráneas

Karyasala: el nuevo canal de comunicación turística

Nombre: Karyasala

Sector: Nuevas tecnologías

Equipo: Juan Miqueo y equipo

Objetivo: Comunicación fluida entre touroperadores y agencias con pequeños proveedores

Acceso Total: hogares adaptados y con cuota

Nombre: Acceso Total

Sector: Economía social

Equipo: Julieth Belalcázar, Jesús Hernández y Beatriz González

Objetivo: Facilitar la adaptación de viviendas a minusválidos

Mansion Games: mucho más que un videojuego

Nombre: Mansion Games

Sector: Industrias creativas

Equipo: Víctor Fernández, Xavier Borrull y Mar Gallardo

Objetivo: Crear un videojuego ‘transmedia’ con excelente narrativa y arte

Popalicer: el ‘Airbnb’ de los locales de eventos

Nombre: Localicer/Popalicer

Sector: Nuevas tecnologías

Equipo: Antonio Avecilla

Objetivo: Lanzar una plataforma que agrupa la oferta de locales en alquiler o venta

Bitecltoquart: llega la revolución musical

Nombre: Bitecltoquart

Sector: Industrias creativas

Equipo: Tomé y Sergio Olives

Objetivo: Crear un prototipo físico de un órgano que dobla de 12 a 24 los sonidos por octava

#PracticaODS: para la empresa concienciada

Nombre: #PracticaODS

Sector: Medio ambiente

Equipo: Cristina Beascoechea, María García Rieiro, Paloma Gutiérrez, Pilar y Mar Muñoz

Objetivo: Llevar las ODS a la empresa

Agricultura con drones: adiós plagas e incendios

Nombre: Agricultura de precisión con RPAs

Sector: Medio ambiente

Equipo: Miguel Cardona

Objetivo: Vigilar cultivos y bosques para prevenir plagas e incendios con infrarrojos

Happyns: la reputación on line hotelera, al alza

Nombre: Happyns

Sector: Tecnología turística

Equipo: Manuel Jiménez

Objetivo: Gestionar y mejorar la reputación on line de los establecimientos hoteleros

Stepzen: pisadas que se tornan electricidad

Nombre: Stepzen

Sector: Medio ambiente

Equipo: Jorge Degea, Carlos López y Padro y Pablo Lanza

Objetivo: Sus baldosas convierten la energía de las pisadas en electricidad

Wondertour: experiencias sorpresa con el móvil

Nombre: Wondertour

Sector: Tecnología turística

Equipo: Cati Puigrós, Lluís Andreu Oliver y Sandra Díaz

Objetivo: Planes turísticos sorpresa a través del móvil

Ibiza The Showroom: alta costura en 3D

Nombre: Ibiza The Showroom

Sector: Industrias culturales

Equipo: Alma Stihl

Objetivo: Reunir en una plataforma on line a diseñadores y artesanos

Mueblys: ‘renting’ de muebles de alta calidad

Nombre: Mueblys

Sector: Nuevas tecnologías

Equipo: Aitor y Borja Roca, Felipe Ramis, Alberto Gelabert y Carlos Ramírez

Objetivo: Alquiler temporal y asequible de muebles de calidad

StartIslands: conexión local para emprender

Nombre: StartIslands

Sector: Industrias creativas

Equipo: José María Ros y Pablo Ros

Objetivo: Enlazar profesionales de las Islas para crear un producto local

Workopinion: empleados puntúan a las empresas

Nombre: Workopinion

Sector: Nuevas tecnologías

Equipo: Petra Mestre

Objetivo: Los empleados y ex trabajadores puntúan a las empresas en función de su experiencia en la misma

