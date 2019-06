El Consell de Govern aprueba 25 licencias VTC en Mallorca

El Consell de Govern en funciones ha aprobado este viernes el decreto que autoriza la concesión en Mallorca de 25 licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) de carácter temporal para la temporada de verano que se aproxima.

La concesión de este número de licencias ha sido aprobada después de que el pasado febrero se fijasen mediante decreto las condiciones de explotación y control de la actividad consensuadas entre el sector del taxi, los VTC y el Govern. Durante aquellas negociaciones entre las partes se decidió también aprobar autorizaciones temporales para los VTC con la finalidad de cubrir el aumento de demanda que se produce en temporada alta.

Según el Govern, la regulación de los VTC es un instrumento más de lucha contra el intrusismo en el sector, por considerar que con ello se refuerza la oferta legal y la dimensiona de manera que pueda atender la demanda real existente. El Govern ha señalado que en base a la experiencia de los últimos años, se deben incorporar a la flota permanente de VTC de Mallorca (con 155 autorizaciones) 25 vehículos más (desde junio hasta el 30 de septiembre) para cubrir el aumento de demanda que se produce durante el periodo estival.

En cuanto a Menorca, Ibiza y Formentera, corresponde a los consells insulares, que tienen transferida la competencia en materia de transporte, acordar la autorización de los VTC temporales. En función de los resultados, el Govern acordará el número adecuado de autorizaciones para la próxima temporada. Las solicitudes de autorización se pueden presentar a partir de la publicación en el BOIB del Decreto, que se producirá de forma inmediata, ha apuntado el Govern. El Govern ha estipulado que en el supuesto de que se presenten más de 25 peticiones, se limitará la adjudicación a una por solicitante y también se aplicarán criterios de protección medioambiental.

Por tanto a la hora de conceder licencias, se priorizarán las que empleen vehículos eléctricos, híbridos y de gas natural, que son los que recibirán mayor puntuación que los de gasolina. Por otro ladolos vehículos diésel no recibirán ninguna puntuación. La regulación general sobre los VTC aprobada en febrero es también de aplicación a los VTC temporales.

Entre otros requisitos, se debe obtener una autorización por cada vehículo y esta tendrá una vigencia de seis meses, y las empresas solicitantes deberán acreditar que cuentan con autorización para actuar como transportistas; que disponen de domicilio o sede social, de un vehículo con capacidad de hasta nueve plazas incluido el conductor. Estos vehículos VTC deberán llevar la autorización en un lugar visible, solo podrán prestar servicios contratados con un mínimo de treinta minutos de antelación, aunque ese espacio de tiempo se puede reducir a quince minutos si lo determina el ayuntamiento o el consell. Además, están obligados a comunicar cada servicio a una dirección electrónica habilitada.

Esta comunicación es para controlar que se desarrolla la actividad según la normativa y también que los VTC de fuera de Baleares no superan el límite de actividad que que pueden realizar fuera de su territorio, que es del 20 % Además, como ocurre con el resto de VTC, no podrán captar clientes en la vía pública ni sin contrato previo, y no tienen permitido permanecer estacionados para buscar clientes.