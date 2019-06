Son Espases contratará a 350 enfermeras en verano con la bolsa de empleo agotada

Sólo en el hospital de Son Espases ya ha empezado la contratación de unas 350 enfermeras para cubrir las sustituciones de vacaciones de verano de una plantilla de casi 1300 profesionales sanitarias, con la salvedad de que la bolsa única de empleo está agotada para esta categoría. En previsión de cubrir todas las vacantes la dirección de enfermería lanzó la semana pasada una campaña de captación de profesionales en las redes sociales no exenta de polémica pues se saltarían la vía ordinaria y fomenta el robo de profesionales entre gerencias.

La bolsa única es el listado en el que los profesionales se inscriben para que se haga una baremación en función de los méritos aportados. La última que se hizo es de diciembre de 2016, ya que si bien hubo un nuevo corte el 31 de octubre del año pasado, todavía no está disponible «por problemas informáticos», aseguran desde el Servei de Salut.

Cuando se agota la bolsa única, se debe recurrir a la bolsa subsidiaria en la que solo se barema teniendo en cuenta la nota del expediente académico. El problema es que en la categoría de enfermería también está renqueante de candidatos.

En este sentido, el Servei de Salut ya ha anunciado que el próximo 14 de junio saldrá una nueva actualización de las bolsas subsidiarias en las que hay unas 3.000 enfermeras inscritas.

La contratación por currículum sucede de forma excepcional cada año. Sin embargo, tras el llamamiento de algunas gerencias, el Sindicato de Enfermería SATSE teme que en esta ocasión haya más currículums que plazas por cubrir lo que impediría una contratación objetiva. «Ha sido un atrevimiento, un error garrafal por parte de la dirección de enfermería», califica la delegada de SATSE en Son Espases, Celsa García, quien insta a IB-Salut a «que baremen ya». Las sustituciones de verano en el hospital de referencia empezaron el pasado sábado y se repetirán los días 15 de junio y 1 de julio.

Mientras tanto hay 6.300 enfermeras apuntadas en la la Bolsa única de empleo esperando un baremo desde el 31 de octubre de 2018 que no se prevé a corto plazo. «La excusa de la informática sirve al principio pero no puedes tener el Servei de Salut paralizado por un tema así», critica García. «Desde el 2016 no ha podido entrar nadie y hay dos promociones de enfermería que están fuera», avisa.

Ha sido, precisamente, a causa de la falta de previsión ante la inminente llegada del verano o que ha hecho que varias gerencias haya actuado por libre haciendo llamamientos e incluso organizando encuentros con profesionales a través de las redes sociales por su cuenta, sin que IB-Salut estuviera informado.

Críticas de los sindicatos

Tras conocer las diferentes campañas de captación de personal, el pasado viernes el IB-Salut envió una circular a las gerencias pidiendo que se respetase la centralización de las contrataciones a través de la bolsa subsidiaria. La imagen de descontrol en la oferta de empleo ha provocado una inmediata reacción sindical pues tanto Comisiones Obreras (CCOO) este lunes como UGT el pasado sábado han hecho sonar la alarma. «No puede ser que IB-Salut no controle sus gerencias y que actúen como les parezca» , criticó CCOO. «La recogida de currículum como base de una posterior contratación no está contemplada en el acuerdo vigente», recordó UGT.