Salut proyecta un parque sanitario en la parcela del Hospital Psiquiátrico

De Hospital Psiquiátrico a un gran parque integral de servicios sanitarios. Tras una inversión de 4 millones de euros en reformas y una previsión de gasto de 10 millones para hacer un nuevo centro de salud y un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), el Govern le ha dado una visión integral al recinto encargando un proyecto de parque sanitario.

De momento, existe un estudio preliminar. La arquitecta urbanista María Gómez ha presentado una propuesta para reordenar el circuito interno de circulación, establecer espacios verdes y de jardinería y abrir el recinto a la ciudad para que deje de ser un espacio cerrado. Eso sí, se abrirá al peatón, no a los coches. El siguiente paso es hacer un proyecto ejecutivo para el que no hay un presupuesto estimado aunque no será una obra millonaria. En dos años el ya bautizado como Parc Sanitari de Jesús podría estar terminado, elecciones autonómicas mediante.

La propuesta pasa por abrir el muro del psiquiátrico en el Camí de Jesús a su paso por los edificios principales donde se ha proyectado una amplia entrada con escalera que conectará el recinto con el Parc de sa Riera, pretendiendo ampliar también el espacio ajardinado, uno de los grandes retos urbanísticos de Palma y la zona verde estrella del Plan General vigente.

En su interior solo prescindirán de un edificio, el que actualmente acoge la lavandería, que al no tener valor arquitectónico se demolerá. Se harán, en cambio, los edificios proyectados para el SUAP y el centro de salud de Bons Aires, que substituirá al de s’Escorxador y acogerá a los usuarios de es Camp Redó mientras éste esté en obras.

La parcela tiene una extensión total de 86.402 metros cuadrados, de los cuales 25.174 están construidos, lo que supone el 17 % del espacio. Son edificaciones aisladas conectadas por espacios verdes que ocupan el 60 % de la superficie. Otro 20 % del espacio son calles y aparcamiento y aproximadamente un 3 % está pensado para los peatones.

La zona está calificada de Sistema General de Equipamiento Sanitario del tipo Sanitario Público y si bien antes pertenecía al Consell de Mallorca ahora es propiedad del IB-Salut. Algunos de los edificios del centro tienen más de 50 años y en los últimos tiempos han sufrido una importante falta de mantenimiento aunque los haya catalogadon de tipo A2, con protección integral.

En el recinto se mantendrán los servicios que hasta ahora se han dado, es decir, además del psiquiátrico, seguirá la central de compras, la unidad de prevención del cáncer de mama o salud laboral.

Además habrá que sumar las actuales reformas. De momento ya se puede presumir de tener la primera Unidad de Patología Dual de las islas que se ubica en el pabellón Lluerna, junto con el ya reformado psicogeriátrico. Por otra parte está en marcha la rehabilitación de la unidad Alfàbia donde se dará un nuevo servicio para demencias y trastornos de conducta. Y finalmente se hará el centro de salud, un SUAP y una zona para talleres de jardinería incluidos en el Plan de infraestructuras de Primaria.

Construcción

El recinto del Psiquiátrico se construyó en diversas fases. El primer edificio sanitario data de 1906, mientras que la fachada de Camí de Jesús es de 1915. Posteriormente, en los años cincuenta se realizó la primera y única reforma. Esta última intervención, a cargo del Govern, requerirá de futuros consensos con el Ayuntamiento de Palma ya sea en limpieza o mobiliario urbano.