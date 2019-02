Vox anuncia una reducción importante de las administraciones públicas de Baleares

El presidente de Vox y previsible candidato al Govern balear, Jorge Campos, ha anunciado este viernes que, si gobiernan tras elecciones del próximo mes de mayo reducirán las administraciones públicas de las Islas. «Vamos a reducir los consells y el Estado autonómico para que no cree tanta desigualdad y nos cueste tanto dinero».

Campos no ha querido precisar qué eliminarán, pero sí ha señalado que «lo que no vamos a permitir en ningún caso es que la misma competencia la tenga el Consell y la Comunidad Autónoma o que haya empresas públicas que atiendan a las mismas áreas y sectores. Nosotros estamos aquí, no para beneficiar a la administración, si no los ciudadanos y que dejen de mantener y sostener a esta inmensa cantidad de chiringuitos públicos y cargos públicos que en nada le ayudan. Ya está bien de sostener a todos aquellos que son auténticas garrapatas del erario público. La gente tiene que llegar a fin de mes, debe pagar menos impuestos y tener una administración pública y unos servicios sociales adecuados, no como ahora».

En el caso concreto del Consell de Mallorca, «vamos a reducir infinidad de cargos políticos que sobran, aquellas empresas públicas que no aportan absolutamente nada y que nos cuestan mucho dinero y, sobre todo, una reducción de la administración pública». Campos ha realizado estas declaraciones durante la presentación de Pedro Bestard como candidato de Vox al Consell de Mallorca.

El presidente de Vox en Baleares ha precisado que esta reducción de las administraciones públicas es necesaria para poder bajar la presión fiscal. «Para reducir la presión fiscal hay que reducir el gasto público está siendo aberrante en una administración desmesurada. Lo que pretendemos es que el ciudadano pague menos impuestos y tenga más dinero en su bolsillo para poder gastar y no tenga que sostener a cientos y cientos de cargos políticos, que es a lo que se están destinando gran parte de los impuestos».

Campos ha recordado que «Vox tiene la idea, como objetivo final evidentemente, de acabar con el actual sistema autonómico porque no lo podemos pagar, es insostenible, nos divide entre los españoles, no tenemos los mismos derechos según en el territorio que estemos y eso es un flaco favor a la igualdad entre los españoles».

Aunque ha retirado que este es el objetivo final de Vox, ha precisado que «nosotros somos conscientes de que el procedimiento hay que empezarlo de algún modo y siempre con la ley en la mano, eso es lo que nos diferencia de los golpistas, nosotros seguimos el régimen constitucional y somo escrupulosamente cumplidores de las leyes». En este sentido, ha explicado que «lo que pretendemos es ir devolviendo competencias autonómicas al Estado, es ir reduciendo la administración pública».

El previsible candidato de Vox al Govern ha denunciado que «en Baleares tenemos, creo que de toda España, la administración pública más desmesurada; tenemos consejos insulares hasta en la isla de Formentera, tenemos Parlamento autonómico e infinidad de municipios y lo más grave de todo eso es que se duplican, se triplican, e incluso cuadruplican las funciones de la administración. Eso supone un gasto tremendo y el ciudadano ya no sabe a quién debe dirigirse cuando tiene que hacer alguna actividad».