Interinos del Consell de Mallorca protestan ante el temor de perder su trabajo

Decenas de empleados interinos del Consell de Mallorca protestaron en el plenario celebrado este juevesr en la institución ante el temor a perder su puesto de trabajo. Estos interinos rechazan las oposiciones abiertas que ha convocado el Institut Mallorquí d’Afers Socials (el IMAS, un organismo que depende del Consell) y reclaman un concurso que tenga en cuenta los méritos y la experiencia acumulada.

Alrededor del 80 por ciento de los 1.800 empleados del IMAS y casi la mitad de los trabajadores del Consell son interinos o tienen un contrato temporal, es decir, no tienen una plaza laboral fija. No obstante, buena parte de ellos llevan diez, quince y alguno hasta veinte años trabajando en la institución a pesar de que la normativa establece un máximo de tres en esta situación, explicó Antoni Colom, un representante de los empleados. Colom advirtió que ellos no son responsables de que esta coyuntura, rechazó las oposiciones ordinarias que ha convocado el IMAS y reclamó que en su lugar se haga un concurso de méritos que valore su experiencia. Según Colom, la legislación sí permite convocar concursos de méritos para «casos excepcionales» como el suyo.

Los empleados, que manifestaron su deseo de negociar con Carmen Palomino para encontrar una solución consensuada, avisaron por otro lado de que en caso de no conservar su puesto podrían pedir indemnizaciones de hasta 20 días por año trabajado.

Por su parte, la consellera insular de Funció Pública, Carmen Palomino, aseguró que las oposiciones que ya han sido convocadas contemplan «pruebas prácticas» que beneficiarían a los trabajadores actuales.

Debate político

Los grupos políticos también discutieron acerca de la situación de los interinos. Fue a raíz de una iniciativa presentada por el PI que contó con los votos a favor de PP y Ciudadanos pero que la mayoría de izquierdas rechazó.

La consellera Xisca Mora (PI) criticó que con las oposiciones se busca «cambiar a personas que tienen una experiencia de décadas con un coste elevado para la Administración por otras más jóvenes» con un coste menor y pidió una solución legal que «permita regularizar la situación de los interinos». El PP y Ciudadanos se expresaron en términos similares: «la situación excepcional de los interinos requiere de soluciones excepcionales», coincidieron los representantes de ambas formaciones.

Margalida Puigserver, la consellera de Benestar Social y presidente del IMAS, señaló que hace ya tres años que explicaron cómo harían las oposiciones y que «carece de sentido» pedir que se regularice la situación de los interinos y al mismo tiempo se rechacen las oposiciones. Puigserver añadió que la normativa impide al Consell convocar un concurso de méritos para este caso.