Personas próximas a Bauzá piden a afiliados del PP que se pasen a Vox

Dentro del PP crecen los comentarios en torno a los movimientos de José Ramón Bauzá. «Él no da la cara, pero nadie duda de que está detrás de una campaña interna para que gente nuestra se pase a VOX», se comenta en este partido. Algunos militantes del PP de toda la vida señalan a una antigua y estrecha colaboradora de Bauzá, que también formó parte de las listas de Marratxí, que «se dedica a hacer llamadas a afiliados pidiéndoles que se afilien al partido de Abascal».

Fuentes del PP aseguran que «ha sido un empresario del Pla de Mallorca, miembro del PP, el que ha dado la voz de alarma de que una miembro del entorno de Bauzá pide el desembarco en VOX». Estos movimientos desmentirían las afirmaciones del expresident, que ha asegurado por activa y por pasiva que se vuelve a su farmacia del Camí de Son Frau a ejercer de boticario tras renunciar al carnet del PP y a su acta de senador.

Pero en el seno de este partido no tragan. «La jugada se ve venir de lejos. Enseña en plumero más que Toro Sentado. Primero lanzará a sus paracaidistas y luego esperará que éstos le llamen en olor a multitud, como si él no quisiera entrar en Vox y le obligasen, de rodillas, a dar el salto», se comenta en el PP. Sus críticos recuerdan que cuando armó el lío interno de hace dos años presentándose a candidato a la presidencia (fue aplastado por Company) ya se agenció unos 200 fans. Eran gentes que, por lo general, ocupaban un puesto muy marginal en el PP balear, pero que ahora «pueden ser melaza para sus objetivos si logra que aterricen en VOX». Hay que pensar que este partido cuenta con pocos afiliados en el Archipiélago, donde se han aliado a la Actúa de Jorge Campos, que sigue con mucha reticencia los movimientos de Bauzá. Según diferentes testimonios, no se fía ni de él ni de sus paracaidistas.

Por tanto, «¿qué nos jugamos que cuando Bauzá haya recalado en VOX comenzará a pedir elecciones primarias dentro de la coalición para elegir al nuevo número uno? Vamos, que intentará colocar de líder». Según los cálculos del PP, Bauzá está preparando su desembarco por fases. Primero lanza a su brigada paracaidista, que «presionará» para que su líder desembarque en el partido de Abascal como si fuese el Mesías cruzando a pie el lago Tiberiades. El siguiente paso que está intentando es que Abascal le meta de candidato en la lista del Parlamento Europeo, «aunque tiene que darse mucha prisa porque el tiempo aprieta». Una posterior jugada será 'desbancar' a Jorge Campos como número uno de Actúa-Vox mediante estas primarias.

En el PP balear siguen al milímetro los pasos de Bauzá. Saben que su llegada a VOX no se hará de la mano de Campos, sino de Abascal y en Madrid. Por eso no pierden detalle de sus idas y venidas a emisoras de la caverna mediática madrileña que son los auténticos mentores de VOX y de su líder Abascal.

Pero en la actualidad esta jugada se encuentra en su primera fase. Se halla en las llamadas de móvil pidiendo a afiliados al PP balear que se afilien a VOX y creen un clima de desbandada. Ahora gente muy próxima a Bauzá está formando su brigada paracaidista. Ojetivo: hacerle un puente de plata para aparecer como el Salvador en la cúpula directiva de VOX.