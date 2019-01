__«El copago era necesario para evitar los abusos»__

La decisión del Govern de retirar el copago farmacéutico a los pensionistas residentes en Balears con una renta inferior a los 100.000 euros anuales ha provocado disparidad de opiniones entre los mismos pensionistas.

«El copago era necesario para evitar abusos. Yo creo que se debería mantener aunque fuera una cantidad simbólica, según la renta que tenga cada uno», afirma Manel Sagrera, mientras era atendido en la farmacia Mataró de Palma.

Otra persona jubilada, que no quiso identificarse ni salir en las fotografías, si que se manifiesta totalmente a favor de la eliminación del copago, «no es lógico que tuviéramos que pagar por los medicamentos», afirmó y añadió que «hay gente con rentas muy bajas que no han podido adquirir todos los fármacos que les ha recetado su médico».

Sin embargo, a Alejandro Jaume, médico jubilado, no le parecía que fuera negativo «el pago del 10 % de los medicamentos» para poder ayudar a la sostenibilidad del sistema sanitario. «Todo depende de la renta que tenga la persona, pero no me parecía que fuera una mala iniciativa», puntualizó Jaume.

Magdalena Ensenyat también se muestra a favor del pago de una cantidad simbólica «según la renta del pensionista». Para Maria Nadal, una viuda que sobrevive gracias a una renta bastante baja, «ha sido una buena idea, aunque no me he enterado hasta que no he ido a la farmacia a buscar las medicinas».

Dos jóvenes farmacéuticas, Cristina Mataró y Camila Soler, reconocen que, en estos primeros días, la retirada del copago entró en vigor el día 1 de enero, «la gente no sabía que ya no tenía que pagar» y que muchos pensionistas «se han sorprendido cuando se lo hemos comentado».

Beneficiarios

La retirada del copago farmacéutico beneficiará a 187.419 pensionistas, según los cálculos del Govern, lo que representa un 92 % del total de Balears.

Hasta ahora, los pensionistas que cobran una renta inferior a 18.000 euros anuales pagaban el 10 % del precio de los medicamentos, con un límite máximo de aportación de 8,23 euros por mes; los que cobraban entre 18.000 euros y 100.000 euros pagaban también el 10 %, pero con un límite mensual de 18,52 euros, y los que tienen una renta que supera los 100.000 euros anuales pagan el 60 %, con un límite de 61,75 euros al mes.

Según un estudio del Servei de Salut, el 9,4 % de los usuarios no recogían los fármacos prescritos por el médico, el 29,6 % los recogía parcialmente y el 61 % de los usuarios sí que recogía todos los medicamentos, sea cual sea su renta.