La «pasividad» del Gobierno ante los efectos del ‘Brexit’ indigna al sector turístico balear

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Mallorca, la Federación Empresarial Hotelera (FEHM) y la PIMEM muestran su indignación por la «pasividad» y «desinformación» del Gobierno central ante los efectos del ‘Brexit’ en la industria turística.

La actitud empresarial viene motivada por el plan de contingencia del Gobierno para amortiguar los efectos negativos de una salida sin acuerdo del Reino Unido de la UE. En dicho plan, dado a conocer esta semana, solo se hace referencia a los residentes británicos en España y viceversa, cuestiones relacionadas con la aviación (Iberia), el dispositivo aduanero para el comercio y cuotas de pesca en aguas del Reino Unido. Del turismo no se habla nada, pese a ser el principal mercado emisor a España.

La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, ha remitido una carta a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la que muestra la inquietud empresarial que hay en Balears.

«Como sabes, en Balears el turismo procedente del Reino Unido es fundamental para nuestra principal industria. Ante una hipotética salida sin acuerdo el próximo 29 de marzo, tenemos una preocupación muy sensible sobre lo que pueda suceder con los movimientos de personas», explica Planas a la ministra. Hace, además, hincapié en la necesidad de visados para los ciudadanos británicos en caso de que no haya acuerdo entre Londres y Bruselas y sobre los derechos de tráfico aéreo.

En el tema de los visados parece que no hay tanta disparidad, pero la CAEB muestra su inquietud a la ministra en el tema aéreo: «En la espinosa cuestión de la conectividad todo apunta a que las cosas no serán como antes». Planas puntualiza que la Comisión Europea «avisa de que la situación no será igual a la que hay ahora. Es por ello, que pedimos máxima información al Gobierno».

La Agrupación de Cadenas Hoteleras (ACH) y la FEHM han solicitado una reunión urgente con la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, en Palma para aclarar estas cuestiones.

La Comisión de Turismo de la Cámara critica, por su parte, la «desinformación» y la «incertidumbre política» que hay en estos últimos días. La PIMEM, según su presidente Jordi Mora, apunta: «Hay que ser proactivos y buscar mercados alternativos al británico, ya que si hay algo claro es que el turismo quedará afectado con el ‘Brexit’».

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, incide en que en el plan de contingencia «el Gobierno ha puesto poco esfuerzo en todo lo relacionado con el turismo y esto nos preocupa. Es más, no fluye información alguna de Madrid».