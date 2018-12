Orgull Llonguet presenta su pañuelo festivo para un Sant Sebastià «libre de machismos»

Orgull Llonguet ya se prepara para Sant Sebastià. A poco más de un mes para que se celebren las fiestas patronales en Palma, el colectivo ha presentado este domingo su pañuelo festivo para Sant Sebastià 2019.

Los pañuelos son amarillos, color que identifica al colectivo palmesano, y para esta ocasión han elegido el siguiente lema: «El meu llonguet, la meva decisió». Una frase con la que pretenden reivindicar «las fiestas libres de machismos. En Sant Sebastià y siempre».

???????? MOCADORS SANT SEBASTIÀ 2019

Que ningú ens digui com vestir, què pensar i fer amb el nostre cos. Que ningú ens toqui sense consentiment. Tant senzill com triar com volem el nostre llonguet i si el volem compartir.

Per Sant Sebastià i sempre:

(festes) lliures de masclismes! pic.twitter.com/JaZYDn0BEG