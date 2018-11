Cope Mallorca entrega sus premios Populars en una gala a la que asistieron 300 personas

La emisora Cope Mallorca entregó este lunes sus tradicionales premios Populars en una velada en el Molí des Comte que estuvo presidida por el obispo Sebastià Taltavull. Esta es la 39 edición de unos galardones que han distinguido, a lo largo de este tiempo, a las figuras más destacadas de la sociedad mallorquina. Asistieron unas trescientas personas representativas de la vida institucional, económica y social de la Isla.

Uno de los premiados fue fábrica de baldosas hidráulicas Huguet, de Campos. Recogió el premio Biel Huguet, quien explicó a nuestro diario que «los premios Populars son uno de los más prestigiosos que hay en Mallorca. Cope Mallorca es una entidad que ha ganado prestigio a través de la transversalidad. En definitiva, es un honor para nosotros recibir este galardón».

Otro premiado fue el actor Joan Carles Bestard, que también da vida al personaje de madò Pereta. Para Bestard, «este premio supone una gran satisfacción porque no son unos premios cualquiera. Me alegro que me lo hayan dado ya que no me lo esperaba. A veces en Mallorca reconocemos más a gente de fuera que a los que somos de aquí».

Los otros premiados por la emisora fueron la deportista y doble campeona de vela en la clase Optimist Maria Perelló; la Fundació Trobada, dedicada a la acogida de personas sin techo, y el grupo musical La Granja.

Al margen, la Cope otorgó una mención especial en forma de reconocimiento a Ultima Hora por los 125 años de su fundación.

Los méritos de todos los galardonados fueron explicados durante la proyección de un vídeo.

El director de Cope Mallorca, Xavier Bonet, se dirigió a los presentes para explicar que «en una sociedad como la actual, sin apenas referentes, donde parece que ganan los extremos y donde repetidamente usamos palabras gastadas como libertad, diálogo, consenso, tolerancia, entendimiento o igualdad, respeto... es prioritario que todos nos esforcemos para intentar reconducirla, para que esté menos dividida y crispada; para hacerla más justa, más digna e igualitaria; donde estas expresiones vuelvan a tener su sentido auténtico».

Monseñor Taltavull dijo que «son muchas las personas e instituciones que podrían ser galardonadas; lo importante es el trabajo hecho, el esfuerzo diario de un trabajo discreto y silencioso».

El presidente del Parlament, Baltasar Picornell, que también tomó la palabra, afirmó que «los premios Populars de este año son el reconocimiento a la perseverancia para poner el talento al servicio de los demás y a la valentía de trabajar en equipo».

También asistieron, entre otras personalidades, la vicepresidenta del Govern, Bel Busquets; el presidente del Consell, Miquel Ensenyat; el comandante general Juan Cifuentes; el presidente del TSJB Antoni Terrassa, además de consellers, diputados, senadores y alcaldes. La presidenta del Govern excusó su asistencia por una indisposición.