MÉS per Mallorca anuncia movilizaciones «si el PSOE no deroga la ley Montoro»

La asamblea de concejales MÉS per Mallorca se plantea iniciar movilizaciones si el Gobierno central del PSOE no deroga la denominada ley Montoro, con el fin de que los ayuntamientos que tienen sus cuentas saneadas puedan emplear el superávit que acumulan para realizar inversiones en sus municipios.

Tras el encuentro que han mantenido los concejales de MÉS, el coordinador de esta formación, Guillem Balboa, ha criticado que «el PSOE no haya tenido la valentía de suprimir» la referida ley a través de la figura de un real decreto y que «aún siga vigente», a pesar de quien gobiernan son los socialistas con Pedro Sánchez al frente.

Balboa ha mostrado, en nombre de los alcaldes y concejales de MÉS, el «rechazo absoluto a una normativa que atenta contra nuestra autonomía municipal y que es vital para atender a la gente».

En este sentido, el exalcalde de Manacor Miquel Oliver, ha afirmado que es «necesario que el Gobierno español desbloquee esta situación y elimine la ley Montoro» y las «nefastas consecuencias» que supone para los municipios, que son los que la «sufren».

Oliver ha subrayado que la ley Montoro «ya no es un tema del PP», que la aprobó y aplicó con «la excusa de la crisis-estafa»."Ahora el PSOE la apoya al no derogarla», ha apostillado.

MÉS per Mallorca, ha anunciado Balboa, trasladará su malestar al Gobierno, pero también a los socialistas en los consistorios donde gobierna el PSIB-PSOE.

«Todo el mundo recuerda cómo se manifestaron en contra cuando gobernaba Rajoy; si ahora no derogan la ley, están haciendo un doble juego», ha dicho el coordinador ecosobiranista y alcalde de Alaró.

Por su parte, Aina Amengual, concejala de Marratxí, ha recordado que los ayuntamientos de Baleares acumulan un superávit de 500 millones de euros que no se han podido invertir en ningún servicio municipal, ni en servicios sociales, ni deportes, ni juventud, ni cultura.

«Una demostración más -ha dicho- de la falta de empatía con las necesidades de las personas, cuando en realidad los ayuntamientos somos la administración más cercanas y las que las detectamos y tratamos de solucionarlas».