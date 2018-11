El Govern lanza una campaña informativa para un consumo responsable durante el Black Friday

A partir de este jueves y hasta el próximo domingo, la sociedad del consumo vivirá una de sus épocas de mayor esplendor con la celebración del Black Friday. Los españoles gastarán una media de 205 euros en compras durante estos días, según los datos del último estudio de Idealo.es. Negocios de todos los sectores y plataformas ofrecen descuentos en una de las épocas que ya se ha consolidado como la de mayor ventas del año.

Por este motivo, la Direcció General de Consum del Govern ha lanzado la campaña ‘Viernes negro, derechos claros’ con el fin de recordar los derechos de los consumidores y ofrecer recomendaciones para obtener el máximo provecho de estas oportunidades. Las organizaciones de consumidores, como OCU y Facua, también han emitido mensajes en el mismo sentido. Y es que desde principios de semana, la publicidad sobre el Black Friday inunda todos los espacios.

Uno de los primeros consejos de cara a este período breve e intenso de rebajas y durante el que muchas personas aprovechan para realizar las compras navideñas, se aconseja elaborar una lista previa de los productos necesarios para no gastar más de lo que se ha previsto. Desde el Govern reconocen que las ofertas y los descuentos atractivos pueden fomentar el consumo, por lo que «no hay que dejarse llevarse por la emoción, las prisas y la angustia». También se recomienda comparar los precios habituales de los productos de la lista para comprobar que el descuento aplicado es real, así como comparar marcas y compañías para saber las características que se ofrecen en productos similares y cuál se ajusta mejor a lo que se necesita.

Además, se hace referencia a la necesidad de leer detenidamente la publicidad del producto que se quiere adquirir y guardarla, ya que puede ser útil a posteriori. «La publicidad forma parte del contrato y, por lo tanto, obliga a quien lo anuncia», sostienen desde Consum, que recomiendan que se pida y se conserve el tique o factura, ya que es la garantía de la compra.

Por otra parte, se recuerda que pese a ser un período de ofertas especiales, el establecimiento está obligado a ofrecer el mismo servicio postventa y que los productos ofrecidos tienen las mismas garantías legales de siempre.

Las recomendaciones y consejos con motivo del Black Friday no obvian las compras por internet. Y es que Amazon, una de las principales plataformas de comercio electrónico, activará 18.000 ofertas durante el Black Friday, un 20 % más que hace un año. El auge de las ventas online ha provocado que incluso la Policía Nacional haya difundido a través de su perfil en las redes sociales una serie de consejos para evitar fraude, como no introducir el número de tarjeta en páginas web de dudosa confianza y en caso de duda no realizar la transacción. También recomienda verificar regularmente que los cargos recibidos en la cuenta bancaria se corresponden con las compras realizadas.

Si bien son pocos los negocios que no se han sumado al Black Friday, el pequeño comercio es crítico. El presidente de Pimeco, Toni Fuster, lamentó que este fenómeno haya reducido un 15 % las ventas de las rebajas de enero.