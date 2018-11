Ignacio Escolar: «Nos quedan años de convivencia entre periódicos en papel y digitales»

El periodista y director de diario.es, Ignacio Escolar, ha impartido este miércoles la conferencia ‘El futuro del periodismo y las ediciones digitales’ en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) ante un auditorio lleno, la mayoría de asistentes futuros periodistas. El acto, realizado conjuntamente con Ultima Hora, sirvió también para presentar la edición especial del periódico con motivo de la conmemoración de su 125 aniversario.

Precisamente cuando Ultima Hora celebra este siglo y cuarto de existencia como periódico decano en Balears, el debate sobre el nuevo modelo periodístico y la comunicación digital ha centrado la conferencia de Escolar que desde hace seis años dirige eldiario.es, la cabecera que ha destapado el ‘caso másters’ de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes y también de la exministra de Sanidad, Carmen Montón.

A raíz de estas informaciones, eldiario.es aumentó casi 9.000 socios, y a día de hoy se sitúan en unos 35.000 socios o suscriptores. La convivencia entre este nuevo periodismo digital y la prensa tradicional en papel centró parte de la conferencia de Escolar en Palma. El periodista destaca que a día de hoy «la información escrita ya es mayoritariamente en digital» y que este porcentaje de lectores va incrementar en digital, «no solo por el ordenador, sino también por el teléfono móvil». «Los periódicos en papel acabarán todos siendo digitales, aunque eso no significa que vayan a desaparecer los periódicos en papel, ni mucho menos», añade.

«Creo que nos quedan todavía años de convivencia entre los dos soportes, porque existen lectores para los dos soportes. Y sobre todo existe un lector que no quiere abandonar el papel, pero los nuevos lectores son todos digitales. Es una cuestión de años, no de días, para que el digital se imponga al papel», añade apuntando como ejemplo el modelo que ha tomado eldiario.es donde el lector no paga no sus contenidos, sino que los suscriptores hacen aportaciones mensuales para apoyar el tipo de periodismo que realiza esta cabeza y permitir así su continuidad como instrumento de servicio público y «control del poder», como añade Escolar.

Conferencia íntegra de Ignacio Escolar en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)