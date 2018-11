Esther Zarrias: «Familias que vienen a vivir a Mallorca eligen nuestro colegio»

Esther Zarrias es desde hace cuatro años la directora del CEIP Rosa dels Vents, de la Colònia de Sant Pere (Artà), y participará, junto con Montserrat Mozo, en las jornadas PAula, los días 16 y 17 noviembre en el Teatre Xesc Forteza.

Rosa dels Vents aplica una pedagogía viva y activa. ¿En qué consiste?

—Por un lado, en aprovechar las aportaciones de la neurociencia para el aprendizaje. La neurociencia nos da explicaciones sobre el aprendizaje de los niños, unas explicaciones avaladas por la ciencia, no por creencias. Por otro lado, trabajamos con el acompañamiento respetuoso, en el que el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, con libertad para circular por los diferentes espacios del centro, y el maestro se adapta a su ritmo, necesidades e intereses. El maestro observa a cada alumno individualmente y, sin llamar la atención y minimizando su intervención, le acompaña y asiste en su aprendizaje.

¿Puede explicar las aportaciones de la neurociencia?

—La neurociencia nos explica la importancia del juego como canal natural de aprendizaje y también que la posibilidad del alumno de escoger una actividad o un taller hace que se sienta más responsable y comprometido, tiene que poner de su parte y potenciamos su autonomía. También aplicamos la emoción positiva, en el sentido de que un alumno limita su aprendizaje si siente miedos, estrés o frustración. Con la emoción positiva, el aprendizaje se fija en el cerebro y produce placer. El alumno tiene ganas de aprender.

¿Cómo es el CEIP Rosa dels Vents?

—Un colegio pequeño, hasta 3º de Primaria, pero el verano que viene ampliaremos el centro e irá incorporando un curso de Primaria cada año hasta completar la etapa. Hace cuatro años, cuando me incorporé como directora, había veintitantos alumnos. Ahora hay unos 70. Somos seis maestros y otro a media jornada. Evidentemente, el colegio se nos ha quedado pequeño y la ampliación es necesaria.

Este incremento de alumnos, ¿tiene que ver con su metodología?

—Pues sí. Cuando pasé a ser directora, propuse la línea pedagógica viva y activa. Ahora nos encontramos con familias de la Península que tienen que venir a vivir a Mallorca y eligen nuestro centro para sus hijos. También hemos recibido la visita de inspectores educativos de Catalunya interesándose por nuestra metodología.

¿Y pueden aplicar esta metodología con seis maestros y un séptimo a media jornada?

—Es cuestión de organizarse y de tener plena confianza en esta pedagogía.

¿Alguien cuestiona este tipo de aprendizaje para cuando el alumno llega a Secundaria?

—Curricularmente, el alumno llega a Secundaria al mismo nivel que cualquier otro, pero es más autónomo y tiene más pensamiento crítico. Personalmente, está más formado y preparado para asumir los nuevos aprendizajes de Secundaria.

¿Qué uso hacen de los libros y de la tecnología?

—No utilizamos libros de texto, pero tenemos muchísimos libros de consulta para que el alumno pueda acudir a ellos si quiere resolver dudas. En cuanto a tecnologías, disponemos de un portátil para internet, una pizarra digital y un televisor. A partir de la ampliación del centro, está prevista la disponibilidad de dispositivos móviles para los alumnos de 4º a 6º de Primaria.

¿Qué opinan las familias?

—Tenemos una familias muy activas que nos apoyan. Como ya he dicho, incluso familias de la Península nos eligen como centro. También nos sentimos muy respaldados por el Ajuntament d’Artà y por los inspectores educativos. La verdad es que, como docentes, estamos muy satisfachos de nuestra metodología y ahora no sabríamos trabajar de otra manera, teniendo en cuenta que la pedagogía viva y activa no se estanca, siempre evoluciona.