El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteará a Egipto y a Jordania la posibilidad de que reciban a un millón y medio de desplazados de la Franja de Gaza para su «alojamiento» a medio o largo plazo en una iniciativa que, en anteriores ocasiones, ambos países han repudiado por entender que se trataría de una nueva 'Nakba', la «catástrofe» que representó el éxodo palestino de 1948, y la eliminación de toda esperanza para la constitución de una solución de paz de dos estados.

En declaraciones a los medios norteamericanos a bordo del avión presidencial, el Air Force One, Trump ha confirmado que ya ha tratado el tema en llamada telefónica con el monarca jordano, Abdalá II, y que tiene intención de hacer lo mismo este domingo con el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi. «Le he dicho al rey Abdalá que me encantaría que acogiera a más gente porque ahora mismo ves lo que hay en la Franja de Gaza y es un desastre. Es un verdadero desastre», ha manifestado Trump sobre un país que ahora mismo, según cifras de Naciones Unidas, acoge a más de 2,3 millones de refugiados palestinos.

Trump ha explicado que su administración no contempla ahora mismo un límite de estancia para estos hipotéticos refugiados -- «podría ser algo temporal o a largo plazo» -- y que el principal motivo de esta decisión consistiría en que los desplazados tuvieran un alojamiento seguro mientras la Franja entera queda despejada de escombros. «Estamos hablando probablemente de un millón y medio de personas, mientras nosotros limpiamos el lugar entero para decir de una vez 'Mira, se ha terminado'», ha añadido el mandatario norteamericano. «Algo tiene que pasar», ha insistido el presidente de Estados Unidos, «porque ahora mismo, ese sitio es literalmente una zona de demolición, por lo que prefiero hablar con algunos países árabes y construir casas en un sitio diferente para que esa gente viva en paz, para variar».

La acogida de una población expulsada de Gaza ha representado para Egipto y Jordania una cuestión histórica absolutamente impensable, más en particular desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023. Ese mismo mes, el presidente egipcio equiparó esta posibilidad directamente a la desaparición, como tal, de la identidad palestina. «Si eso ocurre ya no existiría una razón para hablar de un pueblo palestino: la tierra seguiría ahí, pero la gente no», declaró Al Sisi en una ola de repulsa dentro del mundo árabe a la que rápidamente se incorporó el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, quien aseguró que cualquier expulsión de palestinos a Jordania representaría directamente «una declaración de guerra».

El ultranacionalista ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha sido uno de los primeros elementos del Gobierno israelí en reaccionar a una propuesta que le ha parecido «excelente» y una oportunidad para la población de Gaza gracias al «innovador» pensamiento de Trump. «Después de 76 años, durante los cuales la mayoría de la población de Gaza ha sido mantenida a la fuerza en duras condiciones para preservar la aspiración de destruir el Estado de Israel, la idea de ayudarlos a encontrar otros lugares donde comenzar una vida nueva y mejor es una idea excelente», ha hecho saber en un comunicado donde ha considerado la solución de paz de dos Estados como una opción que siempre ha sido inviable.

«Durante años, los políticos han propuesto soluciones poco prácticas como dividir la tierra y establecer un Estado palestino, lo que ha puesto en peligro la existencia y la seguridad del único estado judío del mundo, lo que solo llevó al derramamiento de sangre y al sufrimiento de muchos, así que solo el pensamiento innovador y las nuevas soluciones traerán paz y seguridad», ha agregado. Por contra, la práctica totalidad de las facciones palestinas han repudiado la declaración de Trump, con Hamás a la cabeza. Su portavoz, Hazem Qasim, ha calificado los comentarios de «peligrosos» y «coherentes con las posiciones de la extrema derecha israelí» antes de garantizar que «no habrá palestino que apruebe esta propuesta».

Yihad Islámica, en una declaración también recogida por la agencia palestina Sanad, considera los comentarios de Trump como «consistentes con lo peor de la agenda de la extrema derecha sionista» y «una continuación de la política de negar la existencia, la voluntad y los derechos del pueblo palestino». Los Comités de Resistencia Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina también se han sumado a estas condenas en las últimas horas y solicitan al unísono a los gobiernos egipcio y jordano que repudien estos planes en público de manera inmediata.