Más de 100 delfines muertos fueron hallados en la costa de la región semiautónoma somalí de Puntlandia, pero las autoridades aún no han determinado la causa de su muerte.

El ministro de Pesca de la región, Abdirisak Abdulahi Hagaa, dijo a Reuters que hasta el momento se habían contabilizado al menos 110 delfines muertos, no lejos del puerto de Bosaso, y que se habían tomado muestras para tratar de establecer lo sucedido.

«Hasta ahora, sabemos que su muerte no fue causada por heridas de redes, porque no tenían heridas ni cortes», dijo, y añadió que las autoridades no creían que los materiales tóxicos fueran los culpables, ya que los peces de la zona no parecían haberse visto afectados.

Los residentes locales y los soldados se reunieron para contemplar el sombrío espectáculo, tapándose la nariz por el olor de los cadáveres.