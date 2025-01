El presidente argentino, Javier Milei, dijo este jueves en el Foro de Davos (Suiza) que la batalla de los líderes políticos que aseguran luchar por la libertad «no está ganada» y no terminará hasta que la mayoría de los países occidentales «abracen las ideas de la libertad».

«Nuestra batalla no está ganada», dijo Milei en un discurso ante el plenario, en el que dijo que esta no acabará hasta que la mayoría de los países de Occidente «abracen las ideas de la libertad» y aseguró que hasta entonces no se deben «bajar los brazos». Milei participa por segunda vez en el Foro Económico Mundial (WEF), al que asistió en 2024 apenas un mes después de su investidura.

En las últimas horas Milei afirmó que el mandatario estadounidense, Donald Trump, «no es proteccionista», sino que «sabe el rol que tiene Estados Unidos en el mundo» y «su política comercial es parte de su estrategia geopolítica. «No es que él sea proteccionista, sino que sabe el rol que tiene Estados Unidos en el mundo y, consecuentemente, su política comercial es parte de su estrategia geopolítica. Es una herramienta de geopolítica» señaló en una entrevista en Bloomberg en Davos.

Según el mandatario sudamericano, a diferencia de otros líderes «Trump entiende perfectamente la geopolítica y utiliza la política comercial de Estados Unidos como parte de la geopolítica». Consideró que «si uno no entiende el campo de juego en el que juega Trump», difícilmente se puede entender la visión. A su juicio, «el mundo debe festejar» la llegada a la Casa Blanca de Trump, cuyo discurso, dijo, fue «claro y contundente». «Esa era dorada que él propone para Estados Unidos iluminará a todo el mundo porque va a implicar el fin de la ideología woke, que tanto daño le está haciendo al planeta» añadió.