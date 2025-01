Alemania ha registrado por primera vez desde 1988 un brote de fiebre aftosa en el estado federado de Brandeburgo, que rodea la capital germana, tras morir tres búfalos de agua a consecuencia de esta enfermedad altamente contagiosa, informó este viernes el Ministerio de Agricultura.

En la rueda de prensa ordinaria del Gobierno, el portavoz del ministerio Michael Hauck confirmó que desde ese año no ha habido casos de fiebre aftosa ni en Alemania ni en la Unión Europea (UE), por lo que es el primero desde entonces. Un laboratorio confirmó el brote y hasta nueva orden no saldrán productos de la zona afectada, explicó, pero subrayó que el virus no es peligroso para los humanos.

La ministra de Agricultura de Brandeburgo, Hanka Mittelstädt, informó a las autoridades y se están tomando las medidas necesarias, indicó. Según el diario 'Tagesspiegel', el brote afectó a un rebaño de once búfalos en la localidad de Hönow, si bien la situación «está bajo control», de acuerdo con el administrador del distrito, Gernot Schmidt.

«Se han establecido las zonas de exclusión necesarias», señaló. El distrito está trabajando con especialistas para investigar la causa de la enfermedad, añadió, y el ganado está siendo sacrificado. Según el Instituto Friedrich Loeffler, la fiebre aftosa es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta a los animales biungulados (bovinos, ovinos, caprinos y porcinos). Muchos animales salvajes y de zoológico también pueden contraer la fiebre aftosa.

Alemania y el resto de países de la UE estaban oficialmente reconocidos como libres de fiebre aftosa, pero sigue siendo endémica en Turquía, Oriente Medio y África, en muchos países asiáticos y en partes de Sudamérica. «Los productos animales importados ilegalmente de estos países suponen una amenaza constante para la agricultura europea», señala el instituto en su página web. El instituto subraya que, aunque se introdujera la fiebre aftosa en Alemania, no existiría ningún riesgo para los humanos como consumidores de leche pasteurizada, productos lácteos elaborados con ella o carne.