Friedrich Merz, el líder del principal partido de oposición de Alemania, la Unión Cristianodemócrata (CDU), dijo este lunes al canciller alemán, Olaf Scholz, que no se merece la confianza de las otras fuerzas ni de los ciudadanos. «Usted plantea la moción de confianza. Ha tenido la oportunidad», pero «usted, señor Scholz, no se ha ganado la confianza», dijo Merz al concluir un discurso de una veintena de minutos en los que dio la réplica a Scholz, quien se somete hoy a la moción de confianza y pidió a los votantes su apoyo de cara a las elecciones generales anticipadas de febrero próximo.

Merz justificó en la Cámara Baja del Parlamento o 'Bundestag' por qué su grupo parlamentario, que él lidera y está compuesto por la CDU y la Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera, no votará a favor de Scholz con una nutrida carga de reproches sobre su gestión, que llamó «tiempo sin cambios» ante un nuevo escenario geopolítico tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. El líder conservador reprochó así al canciller no haber cumplido con la promesa que ofreció tras estallar ese conflicto de abrir para Alemania un «tiempo de cambio» basado, entre otras cosas, en reforzar la defensa del país.

«Usted habló de tiempo de cambio», pero «se convirtió en un tiempo sin cambio, con 100.000 millones de euros en deudas para el Ejército y eso que usted habló de inmediato y de manera sostenida dedicar un mínimo 2 % del PIB al Ejército, pero en 2023 le quitó del presupuesto 300 millones de euros y trató de financiarlo con el fondo que aprobamos», señaló Merz.

El político conservador aludía así al fondo especial dotado de 100.000 millones de euros para la defensa del país que el Gobierno aprobó con el apoyo de la CDU/CSU tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania en una de las medidas más sonadas del Ejecutivo de Scholz en materia de política de seguridad. Merz también reprochó a Scholz y su Gobierno dejar al país en una crisis económica como no conocía el país desde hacía lustros. «Deja usted el país en una de las mayores crisis ocurridas tras el final de la Segunda Guerra Mundial, solo ha pasado dos veces que Alemania vive dos años seguidos con recesión, la primera vez con Gerhard Schröder» y «la segunda es con Olaf Scholz y usted viene ahora a explicarnos que hay que seguir así, que hay que endeudarse a expensas de la generación de jóvenes y gastar más», dijo.

«La expresión 'capacidad de competición de la economía alemana' no ha aparecido ni una sola vez en su discurso», reprochó Merz, que generó en ese punto los aplausos de los 196 diputados de la CDU/CSU. Críticas a la política energética Merz también criticó al vicecanciller y ministro de Economía, el ecologista Robert Habeck, de quien dijo «era la cara de la crisis económica» y al que responsabilizó de una política energética que, según prometió el líder los conservadores, cambiarán si llegan al poder.

«Su política energética hace que toda la Unión Europea niegue con la cabeza, están enfadados con nosotros porque Alemania hace que suban los precios porque hace subir la demanda porque ustedes han hecho que en Alemania lo cierre todo: tres centrales nucleares y cuatro centrales térmicas», afirmó Merz. «Su política energética nos lastra a nosotros y en Europa», agregó, antes de decir que las empresa alemanas no pueden depender sólo de apostar por energía solar y eólica. El líder de la CDU también aprovechó su intervención para negar que su partido quiera subir la edad de jubilación por encima de los 67 años puesto que, dijo, su partido aspira a dar una oportunidad a los mayores que quieran seguir trabajando. Merz, que aboga por enviar misiles de largo alcance Taurus a Ucrania si Rusia no se retira ya de Curania, concluyó su intervención afirmando que su formación quiere que «Alemania sea capaz de defenderse para no tener que defenderse».