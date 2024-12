El Ejército israelí bombardeó por la noche territorio sirio, en las proximidades del cruce fronterizo de Al Arida con Líbano, para destruir una «ruta de tráfico de armas e infraestructuras terroristas» utilizadas por el grupo chií Hizbulá.

«Este ataque es otro elemento en los esfuerzos del Ejército para desmantelar las rutas de tráfico de armas utilizadas por el régimen sirio en la frontera sirio-libanesa en las últimas semanas», reivindicó un comunicado castrense esta mañana.

Las fuerzas armadas israelíes aseguran que estos ataques en Siria tienen por objetivo degradar los esfuerzos de la Unidad 4400 de Hizbulá, que se dedica a entregar armas de Irán al grupo chií.

Israel alegó que Hizbulá cuenta con el apoyo del régimen sirio, que ahora sufre una efectiva ofensiva de los rebeldes islamistas, y se aprovecha de las infraestructuras civiles en este país para el contrabando de armas.

La cúpula militar israelí mantuvo una reunión ayer para tratar la situación en Siria, poco después de que los insurgentes tomaran la ciudad de Hama, la cuarta más grande del país.

Uno de los temores de las autoridades israelíes, según la radio pública Kan, es que los rebeldes, en su avance hacia la ciudad de Homs, lleguen a la frontera en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967.

El diario Yediot Ahronot señaló tres amenazas principales para Israel en Siria, que pueden acercar el conflicto: la llegada de armas sirias a manos de los rebeldes durante su avance, la necesidad del régimen de Bachar al Asad de ayuda iraní en estos momentos y la creación en un futuro de un ejército financiado por Irán en Siria.

El rotativo expone que el avance de los rebeldes puede hacer que caigan en sus manos armas, misiles e incluso armas químicas que se encuentran en manos del régimen en el centro y sur del país.

Por otro lado, la debilidad del régimen de Asad y la «incapacidad de Rusia de protegerlo» llevan según este medio a un escenario en el que Asad tendrá que aceptar la ayuda de Irán, aumentando aún más la influencia de la república islámica en los países vecinos de Israel en un momento en el que ambos países mantienen un cruce de amenazas constante.

Por último, el periódico alerta de un último escenario: la caída del régimen sirio, haciendo del país un Estado fallido en el que Irán pueda financiar la creación de una milicia dedicada a atacar Israel.

«El Ejército sigue de cerca los acontecimientos y está preparado para cualquier escenario, tanto ofensivo como defensivo. El Ejército no tolerará amenazas cerca de la frontera entre Líbano y Siria y frustrará cualquier amenaza contra el Estado de Israel», dijeron ayer las fuerzas israelíes en un breve comunicado.

El medio israelí The Times of Israel, citando a un funcionario israelí bajo condición de anonimato, dijo el jueves que la esperanza de las autoridades israelíes es que el conflicto interno en Siria debilite a ambas partes, y aseguró que el país no tiene intención de tomar partido.