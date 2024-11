Una mujer o una niña es asesinada cada diez minutos en el mundo por su pareja o un familiar. Con esa rotunda cifra resume la ONU la gravedad de la violencia machista, en un informe que recuerda que el problema está en la desigualdad entre mujeres y hombres y alerta de que sigue sin bajar la tasa de feminicidios.

De las 85.000 mujeres y niñas víctimas de homicidios intencionados en 2023, unas 51.100, el 60 %, lo fueron a manos de sus parejas o familiares. Son 140 al día. Seis cada hora. En contraste, sólo el 12 % de los hombres asesinados ese año lo fueron a manos de personas de su ámbito doméstico.

Por ello, en el informe sobre feminicidios en 2023, publicado en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ONU insiste en que «el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres».

No todos esos 85.000 homicidios, que no incluyen a las mujeres muertas en guerras y conflictos, son feminicidios, un concepto que define el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Pero si es cierto que la inmensa mayoría de las mujeres asesinadas por ese motivo lo son a manos de sus parejas y familiares, explica Angela Me, una de las responsables del informe, a EFE. En cualquier caso, la ONU señala que más allá del ámbito en el que las mujeres son asesinadas por hombres, los motivos son los mismos.

«Tienen su origen en normas y estereotipos sociales que consideran a las mujeres subordinadas a los hombres, así como en la discriminación de las mujeres y las niñas, la desigualdad y las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres en la sociedad», diagnóstica la ONU.

El informe actualiza las cifras de una realidad que no ha cambiado respecto al análisis que la ONU hace desde hace años. «Pese a los esfuerzos de muchos países para prevenir los feminicidios, estos crímenes siguen en niveles alarmantemente altos», denuncia el informe 'Feminicidios en 2023' elaborado por ONU Mujeres y por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

El informe aporta datos de tres países con realidades sociopolíticas diferentes, Francia, Colombia y Sudáfrica, para denunciar que entre el 22 y el 37 % de las mujeres asesinadas por sus parejas habían denunciado antes que sufrían violencia física o sicológica.

Así, la ONU señala que se podrían prevenir muchos feminicidios mediante intervenciones a tiempo, como las órdenes de alejamiento contra los hombres que maltratan a sus parejas. Pero, más allá de medidas policiales y judiciales, la ONU reclama cambios más profundos en la sociedad.

«Debemos hacer frente y desmantelar los prejuicios sexistas, los desequilibrios de poder y las normas nocivas que perpetúan la violencia contra las mujeres», reclama Ghada Waly, directora ejecutiva de la ONUDD.

El informe lamenta el enorme retroceso en el número de países, la mitad ahora que en 2020, que ofrecen datos sobre asesinatos machistas en el ámbito de la pareja, algo que dificulta acabar con esa violencia.

Angela Me indica que las razones son múltiples: algunos países retrasan las presentación de los datos de 2023 y otros, que en el pasado hicieron esfuerzos en ese sentido, no tienen ahora la capacidad de hacerlo o no lo consideran una prioridad.

Prostitución y trata

Más allá de los cometidos por parejas o familiares, la ONU indica que hay otro tipo de feminicidios, como los asesinatos de mujeres prostituidas, víctimas de trata, así como las mujeres asesinadas por personas ajenas a la familia tras sufrir violencia sexual o las víctimas con antecedentes de acoso. En Francia y Sudáfrica, países tomados como referencia, suponen el 5 y el 9 % del total de feminicidios.

Angela Me recuerda que es muy difícil medir el volumen de feminicidios fuera del ámbito más cercano (parejas y familias) porque muy pocos países separan esos datos. Aunque los hombres matan a las mujeres en todas las regiones del mundo, la ONU detecta algunas diferencias.

Mientras en Europa y América los feminicidios en el ámbito doméstico son cometidos principalmente por parejas íntimas (64 y 58 % respectivamente), en el resto del mundo las mujeres y niñas tienen más probabilidades de ser asesinadas por familiares.

África fue en 2023 el continente con las tasas de feminicidios más altas, con 2,9 homicidios por cada 100.000 mujeres seguida de América (1,6), Oceanía (1,5), Asia (0,8) y Europa (0,6). En el continente americano 8.300 mujeres fueron asesinadas el pasado año por sus parejas o familiares. En Europa fueron 2.300.

La falta de datos hace también difícil establecer una tendencia clara en la evolución de la tasa de feminicidios, pero lo cierto es que apenas hay cambios en la tendencia y, si se producen, son muy lentos. Esto, según la ONU, indica que los factores de riesgo y las causas de la violencia machista «están arraigados en prácticas y normas que no cambian con rapidez».