El canciller alemán, Olaf Scholz, conversó este viernes por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, por primera vez desde 2022 y le urgió a poner fin a la guerra en Ucrania y a abrirse a unas negociaciones serias con Kiev para lograr una paz «justa y duradera».

Según indicaron a EFE fuentes gubernamentales alemanas, Scholz enfatizó que «ninguno de los objetivos bélicos» de Rusia se había alcanzado e instó a Putin «a estar dispuesto a entablar negociaciones serias con Ucrania con el objetivo de lograr una paz justa y duradera».

El canciller germano hizo en este sentido un llamamiento a Putin «para que ponga fin a la guerra de agresión contra Ucrania y retire las tropas». Scholz, que habló la última vez con Putin por teléfono en diciembre de 2022 y que el pasado miércoles también conversó con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó de nuevo la guerra de agresión rusa, que lleva ya casi mil días causando muerte, sufrimiento y destrucción en Ucrania.

El canciller alemán condenó en particular los ataques aéreos contra infraestructuras civiles en Ucrania y subrayó que el despliegue de soldados norcoreanos en Rusia para misiones de combate contra territorio ucraniano está asociado a una grave escalada y expansión del conflicto. Scholz, que en las últimas semanas había hablado de la posibilidad de conversar con Putin, subrayó ante éste asimismo la «inquebrantable determinación» de Alemania de apoyar a Ucrania en su lucha defensiva mientras sea necesario.

El político socialdemócrata, que encabeza actualmente un Gobierno en minoría en Alemania, país que celebrará elecciones anticipadas en febrero próximo, subrayó que el apoyo a Ucrania está orientado a largo plazo y que el presidente ruso no puede contar con que el tiempo esté de su parte. De acuerdo con las fuentes, Scholz y Putin acordaron permanecer en contacto.

Esta conversación telefónica entre Scholz y Putin se produce cuando Ucrania se encuentra en una situación complicada, ya que Rusia gana a diario terreno en la región oriental de Donetsk y por otro lado teme por la ayuda occidental, especialmente la estadounidense, una vez asuma la Presidencia en EEUU el republicano Donald Trump. Trump se ha mostrado reacio a seguir proporcionando armamento a Kiev.

Por otro lado, Alemania no contará con un presupuesto para 2025 y no tendrá un Gobierno estable tras la ruptura de la coalición hasta mediados del próximo año, lo que también complica que pueda proporcionar asistencia adicional a Zelenski. Asimismo, Rusia, aunque no ha conseguido expulsar a las tropas ucranianas que ocuparon en agosto pasado parte de su territorio en la región de Kursk y sufre bajas humanas y de material importantísimas en la guerra, ha sido reforzada por miles de soldados norcoreanos listos para combatir del lado de las fuerzas rusas.