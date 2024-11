Rusia está abierta a entablar negociaciones de paz con Ucrania sobre la base de la «realidad actual en el terreno» y en la medida en que este último «deje de ser una herramienta en mano de otros países», dijo este jueves el embajador ruso ante Naciones Unidas en Ginebra, Gennady Gatilov. Sostuvo que Rusia rechaza el llamado «plan de la victoria» del presidente ucraniano Volodímir Zelenski porque eso supondría la «capitulación de Rusia, lo que es inaceptable y no traerá la paz a Europa».

El diplomático y exviceministro de Exteriores de Rusia comentó el eventual uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance -en caso de que sean proporcionados por países miembros de la OTAN- y señaló que esto representaría una «confrontación abierta» entre la alianza militar occidental y su país. «Ante una acción agresiva de la OTAN o de uno de sus Estados miembros, Rusia responderá como corresponde», recalcó en una rueda de prensa para los medios acreditados ante la ONU en Ginebra.

Sobre el armamento de largo alcance que Ucrania reclama desde hace meses a sus aliados occidentales, Gatilov comentó que esto muestra que la intención de Zelenski es ampliar el conflicto y llegar más lejos dentro de Rusia. Agregó que las fuerzas armadas ucranianas no cuentan con capacidad «para manejar estas armas de forma autónoma, esto es imposible sin ayuda de Occidente, de sus especialistas, de sus datos y de su inteligencia».

Desde el punto de vista de Rusia, la paz con Ucrania es posible únicamente si éste país asume una política de neutralidad y se desmilitariza, lo que -aclaró- no significa que una exigencia sea que desmantele a su ejército. «No estamos diciendo que no tenga ejercito, el problema es que este país tiene una actitud hostil hacia Rusia y lo que buscamos es tener relaciones amistosas», indicó.

«Nuestro objetivo es tener un país desmilitarizado en nuestra frontera, que no amenace nuestro interés nacional ni nuestra seguridad», continuó. Gatilov advirtió que Rusia no va a acceder a un alto el fuego «de media hora o de seis meses, con la única idea de que lleguen más municiones a Ucrania. El objetivo debe ser establecer condiciones favorables para el restablecimiento de relaciones de cooperación en el futuro (....) no importa cuan complicadas parezcan ahora las cosas». EFE

Por otra parte, Moscú está dispuesto a abrir un diálogo «en base a su interés nacional» con la futura Administración del electo presidente Donald Trump , un contacto «que faltó» durante el mandato del presidente Joe Biden, dijo este jueves el embajador ruso ante Naciones Unidas en Ginebra.

No obstante, señaló que el Gobierno de Vladímir Putin «no se hace ilusiones» sobre el próximo Ejecutivo y el nuevo Congreso que asumirán en enero en Estados Unidos, o acerca de un eventual cambio radical de la política estadounidense hacia Rusia. Recordó que Trump prometió que resolvería la guerra con Ucrania de un día a otro, lo que sostuvo que no será posible, aunque matizó que «si sugiere algo para empezar un proceso político, bienvenido sea».